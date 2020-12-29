Afşin TSO'dan uzaktan eğitime destek - Son Dakika

Afşin TSO'dan uzaktan eğitime destek

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası, (TSO) ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitimine katkıda bulunmak amacıyla tablet desteğinde bulundu.

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası, (TSO) ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitimine katkıda bulunmak amacıyla tablet desteğinde bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Afşin TSO'nun katkılarıyla temin edilen 55 tablet, ihtiyaz sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba'ya teslim edildi. Afşin TSO Başkanı Bekir Sıtkı Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs süreciyle birlikte uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak istediklerini söyledi. Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da pandemi sürecinin devam ettiğini belirterek, verilen destekten duyduğu memuniniyeti dile getirdi.

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