Afşin TSO ile Ziraat Bankası iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Ziraat Bankası arasında Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Afşin TSO hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda TSO Başkanı Bekir Sıtkı Can ve Ziraat Bankası Afşin Şube Müdürü Özer Yeğrim protokolü imzaladı.

Afşin TSO Başkanı Can, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin özellikle pandemi döneminde ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla iki bankayla protokol imzaladığını belirtti.

Oda olarak kendilerinin de Ziraat Bankası ile protokol imzaladıklarını belirten Can, "Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi kapsamında verilecek banka kartı ile işler yürütülecek ve alıcı ile satıcı arasındaki güvenceyi bankamız sağlayacak. Odamıza üye firmalarımız işlerini bu kartlarla yapabilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile bankamıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziraat Bankası Şube Müdürü Özer Yeğrim de projenin hayata geçirilmesiyle birlikte hem tedarikçi hem de alıcı arasında tahsilat konusundaki riskin sıfıra indirileceğini kaydetti.