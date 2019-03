Afşın Yılmaz, Projelerini Açıkladı

Cumhur İttifakı MHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz, 'Geleceğin Torosları' sloganıyla hazırladığı 73 vizyon projesini açıkladı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına, Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Onur Ünlü, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan ile her iki partinin il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



AK Parti ve MHP ilçe başkanlarının sahneye çıkarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı program, tanıtım filmi ile devam etti. 2028 yılından seslenen Büşra'nın Toroslar'daki yaşantısını anlatan tanıtım filminin ardından konuşan Afşın, projelerini anlattı.



Cumhur İttifakı MHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz, belediyecilik anlayışının son 30 yılda geçirdiği değişim ve gelişime değinerek, asgari düzeyde hizmeti içeren belediyeciliğin bugün çok daha büyük hizmetlerin kapılarını açtığını vurguladı. Toroslar'ın yarınlarını şekillendirecek 73 projesini tanıtmak için toplandıklarını ve her kesimden, her yaş grubundan vatandaşa uygun projeler geliştirdiklerini ifade eden Yılmaz, 73 projenin yalnızca başlangıç olduğunu, Toroslar'a yapacak daha çok işleri olduğunu söyledi.



"Toroslar üreterek büyüyecek"



73 projeden tek tek bahseden Yılmaz'ın projeleri arasında tarımdan sanayiye, hayvancılıktan ticarete ve hizmet sektörüne kadar farklı farklı alanlarda istihdam projeleri yer aldı. Toroslar'ın en önemli sorunlarından biri olarak işsizliği gördükleri kaydeden Yılmaz, her alanda açacakları yeni iş sahalarını paylaştı. Kuzey Toroslar'a kurmayı planladıkları 'üretim ve istihdam siteleri'ne değinen Yılmaz, başta tekstilciler sitesi, ayakkabıcılar sitesi, mobilyacılar sitesi olmak üzere Toroslar insanını istihdam sorununu büyük ölçüde çözecek alanlar kazandıracaklarını ifade etti.



Çiftçi için geliştirilen projelerin en ilgi çekicisi ise Toroslar Tarım A.Ş. oldu. Yılmaz, çiftçinin yaşadığı tüm zorlukları profesyonel mantıkla çalışarak tolere edecek, pazar ve üretici arasında iletişim görevi görecek bir öz şirket kuracaklarını bildirdi. Üretimin her aşamasında çiftçiye verecekleri destek ve eğitimlerle ürün çeşitliliğini artırmayı ve kaliteyi yükseltmeyi amaçladıklarını belirten Yılmaz, vatandaşın çıkarına çalışan bir pazarlama şirketi olarak da görev yapacağını ifade etti. Kurulacak olan şirketin ayrıca, yeni ticaret yollarıyla internet üzerinden büyük pazara açılmayı kolaylaştıracağını da söyledi.



Her kesimden, her yaştan vatandaşa yönelik proje



7'den 70'e herkese proje ürettiklerinin altını çizen Yılmaz, "Beşikteki bebeğe, 'merhaba bebek', yaşlılarımıza sohbet evleri, kadınlarımıza 'hanımeli' ile evde istihdam projesi, gençlerimize 'Toroslar Yaşam Merkezi', Macera Parkı', çocuklarımıza çocuk vadisi, dezavantajlılara 'Engelsiz Düşler Köyü', çiftçiye başta Toroslar Tarım A.Ş. olmak üzere birçok proje, besicilerimize ücretsiz veteriner desteği, öğrencilere bilgi evleri, sanat kurs merkezleri, turizme yatırım çekecek eşi benzeri görülmemiş 'Ardıç Doğa Kasabası', tüm sosyal hizmetleri tek bir çatı altına toplayacak 'Gönül Bağı' ve daha onlarcasıyla Toroslar herkes için yaşamaktan gurur duyacağı bir kent olacak" dedi.



İlgi çeken bir başka proje ise 'Mersin'in Kurtuluş Mücadelesi Belgeseli' oldu. Yılmaz, Mersin'in şanlı tarihini belgelemek ve gelecek nesillere aktarımını sağlamak adına belgesel çalışması hazırlatılacağını duyurdu. Sanata çok önem verdiklerini ifade eden Yılmaz, Toroslar'da sanat faaliyetlerinin çeşitliliğini ve niteliğini artıracaklarının müjdesini verdi.



Tuna: "Afşın Başkanla çok işler başaracağız"



Belediye meclis üyesi adaylarının tanıtılmasıyla devam eden programda konuşan Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ise Toroslar'da 3 dönemde kısıtlı imkanlarla çok iş başardıklarını söyledi. Tuna, paralı belediyecilik yapmadıklarını, bugün Toroslar'daki tüm eserlerde kendi emeklerinin olduğunu vurgulayarak, "Afşın Başkanın bunları takip edeceğini biliyorum. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gözüm arkada değil, siz yetkiyi verirseniz sağ elde Hamit Başkan, sol elde Afşın Başkanla çok işler başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

