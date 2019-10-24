Afşin Ziraat Odası'nda toplantı

Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, çiftçi ve mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Emiroğlu Afşin Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çiftçilerin istek ve sorunlarını ilettiklerini söyledi.

Bakan Pakdemirli'den üretim yapan çiftçiler için sulama sisteminde kullanılan elektrik ücretlerinde indirim yapılmasını talep ettiklerini belirten Emiroğlu, "Afşin enerji havzası ve çiftçilere süspansiyon uygulanması gerekiyor. İnşallah bununla alakalı yine Ankara'da düzenlenen ikinci bir toplantıda cevap verecekler. Bölge çiftçisine pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini belirttik." dedi.

Afşin'de tarımı geliştirmek adına gayret göstereceklerini ifade eden Emiroğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde termik santraller bulunuyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak için elektrik enerjisi üretmemiz gerekiyor fakat bunu çevreye ve tarıma zarar vermeden yapmamız lazım. Bizler tarımsal üretim yaparken elektrik enerjisi üretiminin çevreye verdiği zararın en aza indirilmesini istiyoruz. İlçemizde iyi tarım uygulamasına geçilmesi için önemli bir adım attık. Bununla birlikte daha bilinçli tarım ve alternatif ürünlerin yaygınlaşması sağlanacak. Ayrıca destekleme girdileri daha da yükselecek. Afşin'de alternatif ürünleri yaygınlaştırmak için demonstrasyon alanları oluşturacağız. Alternatif ürün olarak ilçemizin rakım ve nem oranına bağlı kıraç ve sulu alanlarda olmak üzere 5 yeni buğday çeşidini denemek istiyoruz."