Son Dakika Haberleri: Afşin Ziraat Odası'nda toplantı
Son Dakika Güncel Afşin Ziraat Odası'nda toplantı

Afşin Ziraat Odası'nda toplantı

1 saat önce

Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, çiftçi ve mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Afşin Ziraat Odası'nda toplantı, System.String[]

Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, çiftçi ve mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Emiroğlu Afşin Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çiftçilerin istek ve sorunlarını ilettiklerini söyledi.

Bakan Pakdemirli'den üretim yapan çiftçiler için sulama sisteminde kullanılan elektrik ücretlerinde indirim yapılmasını talep ettiklerini belirten Emiroğlu, "Afşin enerji havzası ve çiftçilere süspansiyon uygulanması gerekiyor. İnşallah bununla alakalı yine Ankara'da düzenlenen ikinci bir toplantıda cevap verecekler. Bölge çiftçisine pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini belirttik." dedi.

Afşin'de tarımı geliştirmek adına gayret göstereceklerini ifade eden Emiroğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde termik santraller bulunuyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak için elektrik enerjisi üretmemiz gerekiyor fakat bunu çevreye ve tarıma zarar vermeden yapmamız lazım. Bizler tarımsal üretim yaparken elektrik enerjisi üretiminin çevreye verdiği zararın en aza indirilmesini istiyoruz. İlçemizde iyi tarım uygulamasına geçilmesi için önemli bir adım attık. Bununla birlikte daha bilinçli tarım ve alternatif ürünlerin yaygınlaşması sağlanacak. Ayrıca destekleme girdileri daha da yükselecek. Afşin'de alternatif ürünleri yaygınlaştırmak için demonstrasyon alanları oluşturacağız. Alternatif ürün olarak ilçemizin rakım ve nem oranına bağlı kıraç ve sulu alanlarda olmak üzere 5 yeni buğday çeşidini denemek istiyoruz."

İbrahim Emiroğlu, Afşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin askeri operasyonunu kınayan AP'ye Ankara'dan çok sert tepki
Bülent Turan'dan CHP'li Erdal Aksünger'in PYD açıklamasına tepki: Bir CHP'li yönetici çıkıp, "Kendinize gelin!" demeyecek mi? Son dakika: Resulayn'da YPG'li teröristlerden hain saldırı: 5 askerimiz yaralandı Sayısal Loto'da iki çekilişte 3 rakamın aynı olması kafa karıştırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 17:31:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afşin Ziraat Odası'nda toplantı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]