Afşinli çiftçi, şeker pancarında polar rekoru kırdı - Son Dakika

Afşinli çiftçi, şeker pancarında polar rekoru kırdı

11.11.2020 13:07
Afşinli çiftçi, şeker pancarında polar rekoru kırdı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 30 yıldır çiftçilik yapan Turaç İlhan, tarlasında yetiştirdiği şeker pancarından 23,87 polar oranı elde ederek kırılması zor bir rekora imza attı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 30 yıldır çiftçilik yapan Turaç İlhan, tarlasında yetiştirdiği şeker pancarından 23,87 polar oranı elde ederek kırılması zor bir rekora imza attı.

çiftçilik yapan Turaç İlhan, ortalaması 21 olarak belirlenen polar oranı ile baz fiyatı 336 TL olan pancarın tonundan 500 TL'ye yakın kazanç elde edecek. Elbistan ve Afşin bölgesindeki binlerce çiftçi, Nisan ayında tarlalarına ektikleri şeker pancarını Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası'na teslim edip emeklerinin karşılığını almaya başladı. Pancar fiyatları, uzun süredir ihtiva ettiği şeker oranına (polar) göre belirleniyor. 2020 yılı için pancar fiyatları 16 polar baz alınarak 336 TL olarak açıklandı. Bu oranın üzerindeki her bir değer için ton başına 21 TL artış sağlanıyor.

Uzun yıllardır pancar ekiminin yapıldığı bölgede, çiftçilerin modern tarımın imkanlarını sonuna kadar kullanması ve tohumculuktaki gelişmeler de pancarın, polar oranı ile rekolteye de yansıyor. 2017 yılında Türkşeker'in açıklamasına göre; polar ortalamasının 14 olduğu Elbistan ve Afşin'de bir çiftçi, rekor düzeyde şeker oranına sahip pancar yetiştirdi.

Afşin ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesi'nde 30 yıldır çiftçilikle uğraşan Turaç İlhan, mahalledeki 95 dönümlük arazisine pancar ekti. Tohumun toprakla buluşmasından söküm aşamasına kadar bir çocuk gibi bakıp pancarını yetiştiren İlhan, ilk hasatla birlikte emeklerinin boşa gitmediğini gördü. Elbistan Mutlucan Şeker Fabrikası'nda yapılan analizlerde pancarındaki polar oranını 23,87 olarak gören İlhan, kazancını da katbekat arttırdı.

Kırdığı rekorla ilgili değerlendirme yapan deneyimli çiftçi Turaç İlhan, "30 yıldır çiftçilik yapıyorum. Hemen hemen de her yıl pancar ekimi yaptım. Polar oranına göre fiyatlandırma başladıktan sonra, bu yönde ziraat mühendislerinden bilimsel danışmanlık aldık. 4 yıldır da bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptık. Emeklerimizin karşılığını bu yıl en güzel şekilde gördük. 95 dönüm pancar ekmiştim. 21-23,87 arasında bir polar oranımız çıktı. Ortalaması da 21'in üzerinde gerçekleşti. Dönüme 7 ton net verim elde ettik. Bu oranları elde etmek çok güzel bir şey. Pancar parası, polara göre belirleniyor. Şuan 16 polar için ton başına 336 TL ödeniyor. Yakaladığımız ortalama doğrultusunda da ton başına 500 TL'ye yakın bir para alacağım" şeklinde konuştu.

"İsteğimiz zammı yüksek şeker oranı ile kendimiz yaptık" diyen İlhan, "Biz, ton başına 400 TL gibi bir rakam açıklanmasını bekliyorduk. Ama 336 TL açıklandı. Yakaladığımız bu polar oranı ile kendi zammımızı yapmış olduk herhalde. İnşallah, önümüzdeki yıllarda da bu başarıyı tekrarlamak için elimde geleni yapacağım" ifadelerin kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Afşinli çiftçi, şeker pancarında polar rekoru kırdı
Afşinli çiftçi, şeker pancarında polar rekoru kırdı

Kahramanmaraş, Türk Lirası, Çiftçi, Afşin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afşinli çiftçi, şeker pancarında polar rekoru kırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Kremlin'den Türkiye açıklaması: İşbirliğimiz Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden yapılacak Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen turist kadınlar, küfür edip gazetecilere saldırdı
Son Dakika: Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı Son Dakika: Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı         
13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar         
12:46
Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir         
11:55
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi         
11:44
Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor         
11:27
Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz?         
11:08
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi         
09:55
İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu         
09:03
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek         
23:55
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 13:51:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afşinli çiftçi, şeker pancarında polar rekoru kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei