Afşinli öğrenciler müzeyle tarihi tanıyacak - Son Dakika
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Afşinli öğrenciler müzeyle tarihi tanıyacak

09.03.2022 15:47
Afşinli öğrenciler müzeyle tarihi tanıyacak

Afşin Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü arasında "Temel Eğitim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Müze Eğitimi İşbirliği Projesi" protokolü imzalandı.

Afşin Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü arasında "Temel Eğitim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Müze Eğitimi İşbirliği Projesi" protokolü imzalandı.

Afşin İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda imzalanan protokol kapsamında ilçedeki 17 bin öğrenciye müzelerin önemi, tarih, kültür farkındalığı, milli tarih bilincinin daha kalıcı ve somut bir şekilde aktarılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yaptığı konuşmada, müzelerin önemini anlatmak ve tarihi eserlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, ilçedeki öğrencilerin en az bir kere müzeleri ziyaret etmesini istediğini söyledi.

İlçe genelinde gerçekleştirilen deneme sınavları ve etkinliklerde başarı elde eden öğrencilere müze gezisi sağlanacağını ifade eden Güven, "Bu projeyi müze müdürlüğümüze açtığımızda heyecanla bu projeye destek verdiler. Proje kapsamında öğrencilerimize tarihi ve kültürel eserlerimiz hakkında bilgi verilecek. Kahramanmaraş ve Elbistan müzesi gezileri olacak. İnşallah ilçemizde yaz aylarında tamamlayacağımız açık hava arkeoloji alanında da öğrencilerimizi ağırlamayı hedefliyoruz. Projemizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş Müze Müdürü Safinaz Acıpayam da imzalanan projenin öğrencilere hem tarihi hem de kültürel anlamda bilgi katacağını aktardı.

Acıpayam, öğrencileri müzelerde görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Proje kapsamında arkeolog arkadaşlarımız her hafta kente gelerek öğrencilerimize müzeciliği, tarihi eserlerin, kültür varlıklarının korunması ve önemi hakkında bilgi verecek, bazı öğrencilerimizi de müzelerimizde ağırlayacağız. Öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturmak bizim için çok önemli. Gelecek nesillerimizin geçmişini tanıyarak geleceğini kurtarabilmesini istiyoruz. Afşin'imizde başlayan bu projenin tüm ilçelerimize yayılmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da her alanda eğitim ve öğretimi önemsediklerini söyledi. Kaba, imzalanan protokolün bilgi çeşitliliğinin sağlanması noktasında çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

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Kahramanmaraş, Hisarcık, Afşin, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afşinli öğrenciler müzeyle tarihi tanıyacak - Son Dakika


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