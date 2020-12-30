AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Okumuş, AA muhabirlerinin çektiği, yaşam, spor ve haber kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde oyunu, Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" başlıklı fotoğrafına kullanan Okumuş, yaşam kategorisinde Muhammet Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçti.

Anadolu Ajansı'nın yıl içerisinde dünya genelinde yaşanan olayları bir fotoğraf demeti şeklinde özetleyerek kamuoyuna sunduğunu belirten Prof. Dr. Okumuş, "Bizim yaşanmış olaylardan ders almamız ve ona göre de yönümüzü çizmek amacıyla hatırlamamız gerekiyor. Oylamaya sunulan fotoğraf demetlerinin hepsi de bir yılı çok güzel özetliyor. Bazen bizim göremediğimiz bir haber karesi çok yüksek anlamlar barındırıyor. Haberlerin anlık fotoğrafları bazen dikkat etmemiz gereken yönlerini bizlere sunuyor. Bundan dolayı da AA foto muhabirlerini tebrik ediyorum. Bu geleneksel fotoğraf yarışmasının da ilerleyen yıllarda sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.