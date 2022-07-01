AFSÜ Tıp Fakültesinin mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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AFSÜ Tıp Fakültesinin mezuniyet töreni düzenlendi

01.07.2022 20:09
AFSÜ Tıp Fakültesinin mezuniyet töreni düzenlendi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan 207 hekimin diplomaları törenle verildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan 207 hekimin diplomaları törenle verildi.

Atatürk Kongre Merkezi'ndeki mezuniyet programı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, programda yaptığı konuşmada, AFSÜ'nün Türkiye'nin sağlık hizmetleri kalitesinin artırmasında önemli katkı sunduğunu belirtti.

AFSÜ Tıp Fakültesinden başarı ile mezun olarak hayata atılacak gençlerin heyecanını aileleri ve hocalarıyla paylaştıklarını dile getiren Keklik, şöyle konuştu:

"Doktorluk, bütün insanların hizmetinde, din, dil, renk ile milliyet gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin insanlığın sağlığı ile mutluluğu için çalışan ve durmadan gelişen bir meslektir. Doktorluk, dünyanın her bölgesinde, her türlü iklimde, her şart altında yaz-kış, gece-gündüz, sıcak-soğuk demeden, savaşta ve barışta, salgın hastalıklarda tüm tehlikeleri göğüsleyerek çalışılan evrensel ve kutsal bir meslektir. Hizmetlerin en yücesi, mesleklerin en evrenselidir."

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da Tıp Fakültesi'nden mezun olan 207 genç hekimi tebrik ederek hayatlarında başarılar diledi.

Programda, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Becit ile okul birincisi Gülden Nur Zeren de konuşma yaptı. Yemin eden öğrenciler, kep fırlattı.

Mezuniyet törenine, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

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