Aftan yararlanıp cezaevinden çıktı, 7 yıl önce yaşadığı sokağa geri döndü - Son Dakika

Aftan yararlanıp cezaevinden çıktı, 7 yıl önce yaşadığı sokağa geri döndü

MUĞLA - Menteşe ilçesinde 7 yıl önce hapse giren ve infaz yasası ile tahliye edilen Cengiz Karademir, yıllar önce yaşadığı sokağa geri döndü. Pazar yeri içinde topladığı hurdalardan kendine yer yapan Karademir, yetkililerden yardım istedi.

Bundan 7 yıl önce Menteşe'de bulunan Akyol Pazarı içinde yaşayan ve bir nedenden dolayı hapse giren 55 yaşındaki Cengiz Karademir, infaz yasası ile tahliye edildi. Geçen hafta Çarşamba günü cezaevinden çıkan Karademir, yıllar önce yaşadığı sokağa geri döndü. Cengiz Karademir, "Geçen Çarşamba yasa ile cezaevinden çıktım. Gidecek yerim olmadığı için dışarıda kalıyorum. Hurda topluyorum" dedi.

Sol ayağında platin olduğunu ve değnek yardımıyla zor yürüdüğünü dile getiren Karademir, "Cezaevine girmeden önce pazar yeri içinde kalıyordum. Topladığım hurdaları yine buraya yığıyordum, sonra sanayiye gönderiyordum. Ayrıca balık ağı örüyordum. Yetkililerden yardım istiyorum. Kalacak yer ya da bir iş olabilir. Bekçilik gibi mesela. Hem işimiz hem de kalacak yerimiz olur" diye konuştu.

Sokakta kalan Cengiz Karademir, cezaevine girdikten sonra Aydın'da yaşayan aile bireylerinin hepsinin rahmetli olduğunu dile getirdi.