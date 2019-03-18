Son Dakika Haberleri: After Filmi

After Filmi

11 dakika önce

After filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. After filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Üniversite öğrencisi olan Tessa, iyi niyetli, tatlı bir genç kızdır. Henüz lise mezuniyetinin ardından üniversitedeki ilk yılının ilk dönemindedir ve hızla adapte olmuştur. Mükemmel ders notları, rahat bir yaşamı ve sevimli bir sevgilisi olan Tessa’nın hayatında her şey yolundadır. Liseden beri birlikte olduğu sevgilisine sadık olan Tessa, iyi bir geleceğe sahip olmak için hırsla çalışır. Ancak onun sevgilisine sadakat,derslerine sorumluluk ve ailesine saygıyla kurduğu bu kontrollü hayatı, Hardin Scott adındaki genç bir delikanlı ile tanışması ile altüst olur. Gizemli bir adam olan Hardin, Tessa’dan oldukça farklı biridir. Tessa'nın korunaklı hayatına dahil olarak onun tüm değerlerini ve kendisini sorgulamasına neden olan olan genç adam ve Tessa arasında tarifi mümkün olmayan bir bağlılık ortaya çıkar. Tessa cinselliği keşfettiği Hardin ile bugüne dek kimseyle kurmadığı bir bağ kuracaktır.

Jenny Gage’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Tessa karakterine Josephine Langford hayat veriyor. Anna Todd’un çok satan kitap serisinden uyarlanan filmin kadrosunda Hero Fiennes-Tiffin, Selma Blair, Samuel Larsen, Shane Paul McGhie, Khadijha Red Thunder gibi isimler yer alıyor. Susan McMartin’in senaryosunu kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Tom Betterton ve Adam Silver üstleniyor.


Yönetmen: Jenny Gage
Senaryo: Anna Todd, Susan McMartin
Oyuncular: Selma Blair, Hero Fiennes Tiffin, Peter Gallagher, Jennifer Beals, Josephine Langford, Meadow Williams, Dylan Arnold, Samuel Larsen, Inanna Sarkis, Pia Mia, José Alfredo Fernandez, Shane Paul McGhie, Swen Temmel, Khadijha Red Thunder, Rebecca Lee Robertson, Donald K. Overstreet, Chris Kontopidis, Sarah Jorge León, Laura Distin, Shannon Mayers, Shayna Benardo, Bethany Veasey, Andre Parr, Kevin Schell, Emelita T. Gonzalez, Mark Axelowitz, Christopher Mullis, Rose Maria Wilde, Chandler Lane, Byron Wigfall
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: After
Yapımcı Firma: Calmaple
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 12.04.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

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