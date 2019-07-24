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After The Wedding Filmi

1 saat önce

After the Wedding filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. After the Wedding filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Genç bir kadın olan Isabel, yıllar önce birçok şeyi ardından bırakarak Hindistan’a yerleşir. Isabel burada bir yetimhanenin işletmesine yardım eder. Hayatını adadığı yetimhanenin koşullarını iyileştirmeye çalışan genç kadının yetimhaneyi ayakta tutabilmek için acil paraya ihtiyacı vardır. Parayı bulmak için New York’a giden Isabel, burada hayatının değişmesine neden olacak olan Theresa ile tanışır. Theresa, zengin, başarılı bir iş kadını, eş ve iyi bir annedir. Yetimhaneye bağış yapmaya hazır olan Theresa’nın küçük bir isteği vardır. Genç anne hafta sonu evlenecek olan kızının düğününe Isabel’in de gelmesini ister. Bu düğün sadece Isabel’in değil onunla beraber birçok kişinin de hayatının değişmesine neden olur.

Bart Freundlich’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Michelle Williams ve Julianne Moore üstleniyor. Susanne Bier ve Bart Freundlich’in senaryosunu kaleme aldığı filmin kadrosunda Billy Crudup, Will Chase, Abby Quinn, Eisa Davis, Azhy Robertson gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Bart Freundlich
Senaryo: Bart Freundlich, Susanne Bier, Anders Thomas Jensen
Oyuncular: Michelle Williams, Julianne Moore, Billy Crudup, Will Chase, Doris McCarthy, Azhy Robertson, Abby Quinn, Alex Esola, Eisa Davis, Susan Blackwell, Greta Quispe, Alex Cranmer, Eric D. Hill Jr., John DiRenzo
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: After the Wedding
Yapımcı Firma: Ingenious Media
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 110 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 17.01.2020

After the Wedding Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Hindistan, New York, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
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