Afyon 15 kişilik hırsızlık çetesi jandarmanın operasyonuyla çökertildi

15 kişilik hırsızlık çetesi jandarmanın operasyonuyla çökertildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yapımı devam eden biyokütle enerji santralinden 10 kilometre uzunluğunda bakır kablo çaldığı belirlenen ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 2'si kadın 15 kişilik çete jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Çay'da yapımı devam eden bir biyokütle enerji santralinde geçen cuma günü hırsızlık olduğu ihbarını alan Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olayda kullanılan aracın plakasını belirleyen jandarma ekipleri İl Jandarma Komutanlığı ve Çobanlar İlçe Jandarma Komutanlığı ile de irtibata geçti. Yapılan çalışma sonucu Bursa'da olduğu belirlenen söz konusu araç yakalanırken, içindeki şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri yakalanan şüphelilerin de dahil olduğu merkezi İstanbul'da bulunan bir hırsızlık çetesini çökertti. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Türkiye'nin çeşitli illerinde 2'si kadın 15 şüpheli gözaltına alındı. Çay'a getirilen 15 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. 10 araçlık konvoyla adliyeye getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin Çay'daki santralden 10 kilometre uzunluğunda bakır kablonun yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi.