Afyon'a dereceyle döndüler - Son Dakika
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Afyon'a dereceyle döndüler

6 saat önce

Avrupa Karate Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan Hazel Balık ve Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan Emin Ölmez, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Afyon'a dereceyle döndüler, System.String[]

Avrupa Karate Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan Hazel Balık ve Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan Emin Ölmez, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.


Budapeşte'de yapılan Ümit Genç ve 21. Avrupa Karate Şampiyonası'nda 48 Kilogram Genç Bayanlar Kumite dalında Avrupa ikincisi olan Hazel Balık ve Gençler Okullar Arası Türkiye Halter Şampiyonasında 67 Kilogramda toplamda 202 kilo kaldırarak Türkiye üçüncüsü olan Emin Ölmez, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.


Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek şampiyonların Afyonkarahisar'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini ifade ederek tebrik etti. Sporcuların elde ettikleri başarılarından gurur duyduğunu dile getiren Başkan Zeybek, sporcuların yetişmesinde büyük emeği olan ailelerini ve antrenörlerini tebrik etti. Şampiyonlara önümüzdeki süreçte yapacakları müsabakalarda başarılarının devamını dileyen Başkan Zeybek, Afyonkarahisar Belediyesi olarak her daim yanlarında olduklarını söyledi.


Ziyarete Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Yasin Evcil, Afyon Karate İl Temsilcisi Eyüp Selman Yavuz, Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karate Antrenörü Mehmet Güngel, Afyonkarahisar Belediyespor Kulübü Antrenörü Abdulrezzak Avcı ve Afyonkarahisar Belediyesi Spor Tesisleri Spor Sorumlusu İbrahim Yılmaz katıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
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