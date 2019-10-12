Son Dakika Haberleri: Afyon belediye yüntaş - bigadiç belediye: 2-3
Son Dakika Spor Afyon belediye yüntaş - bigadiç belediye: 2-3

Afyon belediye yüntaş - bigadiç belediye: 2-3

17 dakika önce

SALON: Prof. Dr. Veysel EroğluHAKEMLER: Erkan Cihan Türker, Savaş AslanİKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Taha Işıldar, Behzad Haddadee, Onur Çapan, Denise Fazulov, Rıdvan Sağlık, Fatih Barış (Çağatay Durmuş, Ali İhsan Heper, Burak Köse, Mustafa Susam, Fatih Durkan, Berk Yılmaz)BİGADİÇ...

Afyon belediye yüntaş - bigadiç belediye: 2-3, System.String[]

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Erkan Cihan Türker, Savaş Aslan

İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Taha Işıldar, Behzad Haddadee, Onur Çapan, Denise Fazulov, Rıdvan Sağlık, Fatih Barış (Çağatay Durmuş, Ali İhsan Heper, Burak Köse, Mustafa Susam, Fatih Durkan, Berk Yılmaz)

BİGADİÇ BELEDİYESPOR: Necmi Tokatlıoğlu, Umut Uyar, Onur Topbaşlı, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Onur Günaydı (Emre Sipahioğlu, Yasin Vona, Tolga Altıntaş, Emre Karahan)

SETLER: 25-23, 20-25, 20-25, 25-23, 12-15

SÜRE: 134 dakika (30,29, 26, 31, 18)

Türkiye Voleybol Erkekler 1'inci Ligi ilk haftasında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Bigadiç Belediye'ye 3-2 yenildi.


- Afyonkarahisar
Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:19 Kaynak: DHA
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