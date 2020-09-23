Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta maçı Kovid-19 vakalarından dolayı ertelendi

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, saat 16.00'da Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanması gereken Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta maçının, Afyon Belediye Yüntaş takımındaki Kovid-19 pozitif vakaları nedeniyle tehir edildiği kaydedildi.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında Afyon Belediye Yüntaş ile Galatasaray HDI Sigorta arasında Afyonkarahisar'da bugün oynanması gereken maçın, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendiği bildirildi.

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