Afyon Belediyespor-Galatasaray Doğa Sigorta Maçının Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray
Doğa Sigorta
, deplasmanda Afyon
Belediyespor'u 77-69 yendi.
Karşılaşmaya ev sahibi takım top kayıplarıyla başlarken, Galatasaray Doğa Sigorta Caner Erdeniz
ve Webster'le bulduğu hızlı hücumlarla 5. dakikayı 10-5 önde geçti. İlk çeyrek konuk takımın 19-10 üstünlüğü ile tamamlandı.
Müsabakanın ikinci çeyreğinde konuk ekibin Harrison ve Webster ile bulduğu sayılara, Afyon Belediyespor Culpepper ve Oğulcan Baykan
ile karşılık verdi. Galatasaray Doğa Sigorta soyunma odasına önde gitti: 27-35.
Üçüncü çeyrekte Afyon Belediyespor, Hagins'in üst üste bulduğu üç smaç basketle farkı 6 sayıya kadar indirdi. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, son periyoda da 52-44 önde girdi.
Son çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken, Afyon Belediyespor hızlı hücumlarla sayı bulmaya çalıştı. Aradaki farkı Culpepper ile kapatmaya çalışan ev sahibi ekip, rakibinin Erol Can Çinko ve Webster ile bulduğu sayılara engel olamadı. Galatasaray Doğa Sigorta, maçı 77-69 kazandı.