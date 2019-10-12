Son Dakika Haberleri: Afyon belediyespor, ligde ilk galibiyetini aldı
Son Dakika Spor Afyon belediyespor, ligde ilk galibiyetini aldı

Afyon belediyespor, ligde ilk galibiyetini aldı

1 saat önce

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Halit Can CihanBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 15, Hardy 14, Altan Erol, Clark 14, Hadi Özdemir, Armand 21, Can Altıntığ 5, Cevat Alper Özcan, Johnson 8, Doğan Şenli 5MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 15, Davis...

Afyon belediyespor, ligde ilk galibiyetini aldı, System.String[]

SALON: BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Halit Can Cihan

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 15, Hardy 14, Altan Erol, Clark 14, Hadi Özdemir, Armand 21, Can Altıntığ 5, Cevat Alper Özcan, Johnson 8, Doğan Şenli 5

MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 15, Davis Jr 21, Hrovat 14, Aldridge 6, Zanna 14, Erdi Gülaslan 9, Ali Ulaş Peker, Burak Eşlik 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 27-25

İLK YARI: 48-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-66

Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasının açılış maçında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 87-82 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

İki takımın da hücümda sıkıntı yaşamadığı ilk çeyreği Bahçeşehir Koleji, 27-25 önde kapattı. 2'nci periyoda etkili başlayan Afyon Belediyespor, karşılaşmanın 13'üncü dakikasına 33-31 önde girdi. Bu dakikadan sonra toparlanan ev sahibi ekip, üç sayılık isabetlerle skoru tekrar kendi lehine çevirdi ve devreyi 48-47 önde kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan 2'nci yarıda Bahçeşehir Koleji, periyodun son bölümünü daha etkili oynadı. Ev sahibi ekip, hücumda ritmini kaybeden rakibi karşısında karar periyoduna 72-66 önde girdi. Final periyoduna ise Afyon Belediyespor daha etkili başladı. Deplasman ekibi 6-0'lık seri ile skoru 32'nci dakikada eşitledi: 72-72. Bahçeşehir Koleji'nin top kayıplarından faydalanmayı bilen Afyon Belediyespor, 38'inci dakikaya 79-78 önde girdi. Kalan sürede hızlı hücumlardan skor üretmeye devam eden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, maçı 87-82 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 3'üncü haftayı da galibiyetsiz kapattı.


- İstanbul
Beşiktaş Spor Kulübü, Yener Yılmaz, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:09 Kaynak: DHA
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