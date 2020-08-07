Afyon Belediyespor'un isim sponsoru "HDI Sigorta" oldu - Son Dakika

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Afyon Belediye spor, HDI Sigorta ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu boyunca Afyon Belediyespor Erkek Basketbol Takımının isminin yanında "HDI Sigorta" yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Afyon Belediyespor Basketbol Kulübü Başkanı Cömert Küce de HDI Sigorta ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Geçen sene büyük bir özveri ile çıktığımız bu meşakkatli yolda bizlere canı gönülden kapılarını açan HDI Sigorta ile ortaklığımızı ileriye taşıyarak büyük bir aile olmaya karar verdik. Basketbol takımımıza isim sponsoru olarak gücümüze güç katan, başta Genel Müdür Sayın Ceyhan Hancıoğlu olmak üzere HDI Sigorta ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Beraber uzun yıllar nice başarılara imza atmak dileğiyle, iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu da, ellerinden geldiğince çok sayıda spor kulübüne dokunmaya çalıştıklarını ve her fırsatta onların yanlarında olmaya çalıştıklarını aktardı.

Geçen yıl Afyon Belediyespor'un forma sponsoru olduklarını kaydeden Hancıoğlu, "Bu yıl da yeni bir anlaşmaya imza atıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu anlaşma aynı zamanda kadim bir dostluğun başlangıcıdır. HDI Sigorta Afyon Belediyespor takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.