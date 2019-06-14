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Afyon BİLSEM'den Park Afyon AVM'de geleneksel el sanatları sergisi

4 saat önce

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi görsel sanatsal öğrencileri yıl boyunca hazırladıkları 30 geleneksel el sanatını sergiyle beğeniye sundu.

Afyon BİLSEM'den Park Afyon AVM'de geleneksel el sanatları sergisi, System.String[]
Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi görsel sanatsal öğrencileri yıl boyunca hazırladıkları 30 geleneksel el sanatını sergiyle beğeniye sundu.

Park Afyon AVM'de Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe'nin katılımıyla açılan sergi gün boyu ziyaretçilere açık kaldı. Sergiyi gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Boztepe, geleneksel el sanatlarının önemine değindi. Boztepe "İlimizin gurur meselesi olan okullarımızdan Bilim Sanat Merkezimiz tarafından düzenlenmiş olan geleneksel el sanatları sergimizin açılışını yapmış bulunuyoruz. Hem kültürümüzün mevcut nesillerimiz tarafından benimsenmesi hem de bundan sonraki nesillerimize de bin yıldır yaşayan kültürümüzün aktarılmasına vesile olması amacıyla yıl boyunca etkinliği düzenleyen tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize de ben valiliğimiz adına teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki var olan bu eserlerimiz bundan sonraki nesillerimize de mevut şekilde intikal ettirilecektir" dedi.

30 eser sergilendi

Afyonkarahisar BİLSEM Müdürü Hakan Gümüş ise, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde geleneksel el sanatları sergisi açtıklarını belirterek, şöyle devam etti;

"Bu yıl içinde 30 eseri çocuklarımız, öğretmenlerimiz beraber çalışarak ortay koydu. Burada biz geleneksel sanatların yanında modern çağ ve sanatları da öğrencilerimize öğretiyoruz. Fakat bizim milli ve manevi değerlerimizi çocuklarımızın bilmesi tanıması gerekir. Bunun yanında yine Afyonkarahisar'daki vatandaşlarımızın da bizim köklü sanat kültürümüzü tanımaları açısından bu yılda geleneksel el sanatları üzerinde çalışma yaptık ve bunları bugün sergi olarak beğeniye sunuyoruz." - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
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