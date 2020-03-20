AFYON Çiçek açan meyve ağaçlarında kar güzelliği - Son Dakika

Çiçek açan meyve ağaçlarında kar güzelliği

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde son günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyretti. Geçen hafta sıcak hava nedeniyle bazı meyve ağaçları çiçek açtı, bu hafta başı ise kar yağışı görüldü. Meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzerini kaplayan kar ise görsel bir güzellik oluşturdu.

Sandıklı'da geçen hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi dolayısıyla bazı ağaçlar çiçek açtı. Bu hafta başından itibaren ise ilçede soğuk hava etkili olmaya başladı. Sıcaklığın sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü ilçede kar yağışı görüldü. Karın yağmasıyla birlikte ilçede kiraz ve erik gibi meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzeri karla kaplandı. Kar birikintilerinin toplandığı ağaçtaki çiçekler görsel şölen oluşturdu. Üreticiler ise yağın karın meyve ağaçlarına zarar vereceği endişesi taşıdıklarını ifade etti.