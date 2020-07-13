Afyon'da "15 Temmuz Milli Direniş, Unutmadık Unutturmayacağız" sergisi açıldı - Son Dakika

Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ), Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Milli Direniş, Unutmadık, Unutturmayacağız" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Atatürk Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen serginin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, herkesin hafızasında diriliğini korumaya devam ettiğini söyledi.

Serginin adının "Unutmadık, Unutturmayacağız" olmasının nedeninin, 15 Temmuz'u hafızalarda diri tutmak olduğunu dile getiren Karakaş, şöyle konuştu:

"15 Temmuz hain bir darbe girişimidir. 15 Temmuz, uluslararası şebekelerle iş birliği yapmış, ülkenin geleceğini karanlığa sürükleyen bir örgütün hain bir darbe girişimi, ama aynı zamanda da şanlı bir diriliş destanı ve bir milletin yeniden diriliş destanının adıdır. 15 Temmuz iradesine sahip çıkmış, meşru hükumetine, cumhurbaşkanına ve ülkenin geleceğine; çocuğu, yaşlısı, kadını, erkeği hep birlikte sokağa çıkarak her türlü övgüyü hak eden şanlı bir diriliş destanının da adıdır. Hem hainliği unutmayacağız hem de dirilişi unutmayacağız."

"Bu anlamda fotoğraflar hafızamızda bu olayı diri tutan en önemli araçlardır." diyen Karakaş, "O gece hem meydanda hem de daha sonraki demokrasi nöbetlerinde yerini alan bir kurumuz. Erken tepki veren kurumlardan birisiyiz. Bu bilincimizi daha sonraki süreçlerde de seneyi devriyelerinde ve diğer zamanlarda da değişik etkinliklerle diri tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. AA foto muhabirlerince çekilen 50 fotoğrafın yer aldığı sergi, 17 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Açılışa, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Adem Aslan, AKÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Peker ve Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu, Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tanır, bazı akademisyen ve davetliler katıldı.