Son dakika! Afyon'da 3 yaşlıyı 150 bin lira dolandıran şebeke JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika

Son dakika! Afyon'da 3 yaşlıyı 150 bin lira dolandıran şebeke JASAT'tan kaçamadı

16.12.2020 13:33

Son dakika habere göre Afyon'da 3 yaşlıyı 150 bin lira dolandıran şebeke JASAT'tan kaçamadı Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan 3 şahsa JASAT ekiplerinden darbe Yaşlı vatandaşları hedef alan dolandırıcılar JASAT ekipleri tarafından yakalandı Afyonkarahisar'ın üç ilçesinde kendilerini kamu görevlisi...

Afyon'da 3 yaşlıyı 150 bin lira dolandıran şebeke JASAT'tan kaçamadı

Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan 3 şahsa JASAT ekiplerinden darbe

Yaşlı vatandaşları hedef alan dolandırıcılar JASAT ekipleri tarafından yakalandı

DENİZLİ - Afyonkarahisar'ın üç ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak üç yaşlıyı 150 bin lira dolandırdıkları iddia edilen şebeke, JASAT ekiplerinin sıkı takibi sonucu Denizli'de yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Jandarma ekipleri son zamanlarda artan dolandırıcılık olayları ile ilgili operasyonlarına devam ediyor. Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şahıslar evlere girerek Altın, Euro ve nakit para alarak kaçtıkları tespit edilen 3 şahıs fiziki takibe alındı. Takibi yapılan şahısların Afyonkarahisar ilinde Sandıklı, İhsaniye ve Başmakçı ilçelerinde dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Afyonkarahisar ve Denizli JASAT ekipleri tarafından takibi yapılan araç, Denizli iline girdikleri sırada polis ekipleri ile birlikte durduruldu. Operasyonda araç içerisinde bulunan Ahmet D. (37), Şakir A. ve Ali Ç. yakalandı. Araç içerisinde arama yapan JASAT ekipleri yaşlı vatandaşları dolandıran şahısların çaldığı Altın, Euro ve 150 bin TL nakit para ele geçirildi.

JASAT ekipleri 3 şahsı gözaltına aldı

JASAT tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 3 şahıs işlemleri yapılmak üzere Afyonkarahisar'dan gelen JASAT ekiplerine teslim edildi. Şüpheli şahısların son bir hafta içerisinde ise yaklaşık 150 bin TL'lik vurgun yaptığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Son dakika! Afyon'da 3 yaşlıyı 150 bin lira dolandıran şebeke JASAT'tan kaçamadı
Son dakika! Afyon'da 3 yaşlıyı 150 bin lira dolandıran şebeke JASAT'tan kaçamadı
Son dakika! Afyon'da 3 yaşlıyı 150 bin lira dolandıran şebeke JASAT'tan kaçamadı
Son dakika! Afyon'da 3 yaşlıyı 150 bin lira dolandıran şebeke JASAT'tan kaçamadı

Denizli, Afyon, JASAT, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Afyon'da 3 yaşlıyı 150 bin lira dolandıran şebeke JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika


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