Afyon'da 430 bin hayvana şap aşısı yapılacak - Son Dakika

Afyon'da 430 bin hayvana şap aşısı yapılacak

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, kentte 430 bin hayvana şap aşısı yapılacağını belirtti.

Afyon'da 430 bin hayvana şap aşısı yapılacak, System.String[]

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, kentte 430 bin hayvana şap aşısı yapılacağını belirtti.

Acar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şap hastalığının çok bulaşıcı olmasından dolayı aşılamanın önemli olduğunu söyledi

Büyükbaş hayvanlarının tamamına şap aşısının mutlaka yaptırılması gerektiğine dikkat çeken Acar, şunları kaydetti:

"2020 yılı Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası çerçevesinde ilimizde aşılama çalışmaları 16 Kasım'a kadar devam edecek. Bu süreçte yaklaşık 430 bin büyükbaş hayvanın aşılanması hedeflenmektedir. Pandemi sürecinde kamuda esnek çalışmaya geçilmiş olmasına rağmen, il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli personelimiz sahada hayvan sağlığının korunması amacıyla maske, mesafe ve hijyen konusunda gerekli tedbirlerin alınarak aşılama çalışmalarını yürütmektedirler."

İbrahim Acar, Sonbahar, Tarım, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyon'da 430 bin hayvana şap aşısı yapılacak - Son Dakika

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