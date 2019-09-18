Afyon'da "AŞK Kültür ve Sanat Günleri"

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bu yıl ilk kez düzenlenecek "AŞK (Ahmet Şemsettin Karahisari) Kültür ve Sanat Günleri" 10 Ekim'de başlayacak.

Geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve kentin kültür sanat potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenecek festivalle şehir, 4 gün boyunca çeşitli sanatsal etkinliklere sahne olacak.

Hat sanatında Anadolu'nun ustalarından kabul edilen Ahmed Şemseddin Karahisari'nin ismini taşıyan festival, geleneksel el sanatlarının, hat sanatının ve zanaatkarlığın ön plana çıkarıldığı bir dizi etkinlik sunacak.

İki bölümden oluşacak programın 10 -13 Ekim'de gerçekleşecek birinci kısmında, Zafer Meydanı'nda el sanatları ustalarının sunumları, atölye çalışmaları, geleneksel sporlar, konserler, hat çalışmaları, filmler, sergiler, ürünlerin tanıtımı, şiir şöleni, halk oyunları, konferans ve söyleşiler yer alacak.

İki ay boyunca devam edecek ikinci kısımda ise "Kazılar ve Yüzey Araştırmaları Paneli", "Uluslararası Ebru Festivali", "Selman-ı Farisi Paneli", "Kültürümüzde Çocuk Yetiştirme Konferansı" yapılacak.

İkinci kısımda ayrıca duvar yazıları, sanat sokağı çalışmaları, kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları, tiyatro oyunu ve film gösterimleri ile konserlerin yer aldığı bir program olacak.