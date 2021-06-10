Afyon'da dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle patates, arpa ve buğday ekili tarlalar ile sebze bahçeleri zarar gördü.

Sandıklı'da saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak ve dolu yaklaşık 3 saat etkili oldu. Koçhisar ve Kaplıca bölgelerinde daha şiddetli etkisini gösteren dolu nedeniyle patates, arpa ve buğday ekili tarlalar ile sebze bahçeleri zarar gördü. Bölgede incelemelerde bulunan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, kuraklıktan sonra meydana gelen dolu yağışının üretime darbe vurduğunu belirterek, yetkililerin destekleri daha da artırmaları gerektiğini söyledi.

'KURAKLIKTAN SONRA ÜRÜNLERİMİZE DOLU VURDU'

Oda Başkanı Fatma Toptaş, "Bu sene kuraklıktan sonra ürünlerimize bir de dolu vurdu. Bu seneki gibi daha kötü bir yıl geçirmedik. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Koronavirüs bir taraftan, kuraklık bir taraftan, dolu bir taraftan; çiftçiler çaresiz. Bugün çiftçiler harmandan kalktı çünkü ovada bir şey kalmadı. Zaten kuraklıktan kurumuştu. Şimdi de dolu vurdu. Çiftçiliği ayağa kaldırmamız için devletin acilen üreticilerimize destek olması lazım. Çiftçilerimizin elektrik faturalarının ve vergilerinin sıfırlanması lazım. Ürün garantisi verilmesi lazım" diye konuştu.

- Afyonkarahisar