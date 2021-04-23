AFYON'DA ESKİDEN KIZ EVİNDEN ERKEK EVİNE GÖNDERİLEN KAYMAKLI BAKLAVAYA İLGİ ARTTI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da lokanta işletmecisi Ayşe Safkurşun (48), eskiden nişan sonrası kız evinden erkek evine 'ağız tadı olsun' diye gönderilen kaymaklı baklavayı yaşatmaya çalışıyor. Arasına manda kaymağı konularak yapılan kaymaklı baklavanın son günlerde rağbet gördüğünü belirten Safkurşun, İl dışından aşırı rağbet var. Bunun yanında fazlaca kargomuz oluyor. Bazen de gelen misafirlerimiz kendisi alıp götürüyor dedi.

Afyonkarahisar'da lokanta işleten Ayşe Safkurşun, kente özgü olan ve geçmiş yıllarda nişan sonrası kız evinden erkek evine 'ağız tadı olsun' diye gönderilen kaymaklı baklavayı yaşatmaya çalışıyor. Bilinen baklava gibi hamuru ince açılarak yapılan, arasına ise ceviz yerine manda kaymağı konulan baklava, fırında pişirildikten sonra şerbetleniyor. Üzerine şerbet dökülüp, beklemeye alınan kaymaklı baklava, adını aldığı manda kaymağının arasına konulmasıyla tüketilmeye hazır hale geliyor. Kaymaklı baklava, son dönemde komşu illerden ve büyük şehirlerden rağbet görmeye başladı. Kentte kaymaklı baklavayı yapan az sayıda kişiden Ayşe Safkurşun da başta Afyonkarahisar olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya ve Eskişehir'den gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

'AŞIRI RAĞBET VAR'

Ayşe Safkurşun, kaymaklı baklavanın işletmelerine özel bir ürün olduğunu söyledi. Günde en az 4 tepsi, ayda ise 130- 140 tepsi civarında kaymaklı baklava sattığını anlatan Safkurşun, Ramazan'da da çok tüketilmektedir. Bunun yanında diğer tatlılarımız da fazlasıyla tüketiliyor ama en çok tüketilen kaymaklı baklavamız. Herkes tarafından çok tercih ediliyor. Zaten Afyon'umuzun yöresel kaymaklı baklavası genelde bu nişan ve düğünlerde kız evinden oğlan evine giden tatlı olarak sunulan bir tatlımızdır. Ama burada sadece Afyon'da ben yapıyorum. İl dışından aşırı rağbet var. Bunun yanında fazlaca kargomuz oluyor. Bazen de gelen misafirlerimiz kendisi alıp götürüyor. Gerçekten spesiyal bir ürün olduğu için ve manda kaymağı ile yapıldığı için ağızlarda hoş bir tat bırakıyor. Herkes tarafından farklı bir tercih oldu. Baklavamızın görünüşü büyük olabilir ama yenildiği zaman gerçekten çok hafif bir tattadır. Çünkü manda kaymağı da içine arasına girdiği için daha hafif bir lezzet bırakıyor dedi.

'GURMELERİMİZ BAKLAVAMIZI TÜRKİYE'YE DUYURMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Ünlü gurmelerin kaymaklı baklavayı tattıktan sonra Türkiye çapında duyurmaya çalıştıklarını aktaran Ayşe Safkurşun, Afyonkarahisar'ımıza gelen ünlü gurmelerimiz baklavamızı tattıktan sonra lezzetine hayran kalıyor. Böylelikle de tüm Türkiye'ye de sesimizi duyurmaya çalışıyorlar. Onlar için de çok teşekkür ediyorum diye konuştu.