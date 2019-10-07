Son Dakika Haberleri: Afyon'da ilginç dolandırıcılık hadisesi, Esra Erol'da programında ortaya çıkarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Afyon'da ilginç dolandırıcılık hadisesi, Esra Erol'da programında ortaya çıkarıldı

Afyon'da ilginç dolandırıcılık hadisesi, Esra Erol'da programında ortaya çıkarıldı

24 dakika önce

Böbrek yetmezliği bulunan eşini diyalize gittiğinde başka bir kadınla aldatan şahıs, dolandırılınca soluğu televizyon programında aldı.

Afyon'da ilginç dolandırıcılık hadisesi, Esra Erol'da programında ortaya çıkarıldı, System.String[]

Böbrek yetmezliği bulunan eşini diyalize gittiğinde başka bir kadınla aldatan şahıs, dolandırılınca soluğu televizyon programında aldı.


Afyonkarahisar'da yaşayan 65 yaşındaki Ömer Günay, yıllardır böbrek yetmezliği ile savaşan eşine donör olmak isteyen ve kendini Leyla olarak tanıtan kadınla eşi diyalize gittiğinde evde görüşmeye başladı. 5 yıldır kendini Leyla olarak tanıtan kadınla ilişkisini sürdüren Ömer Günay, geçtiğimiz yıl duyduğu haberle şaşkına döndü. Leyla isimli kadın kendisinden bir bebeği olduğunu söyledi. Bebeği görme karşılığında Ömer Günay'dan maddi talepleri olmaya başladı. Bunun üzerine eşine Ömer Günay bu durumu eşi Ayşe hanıma anlattı. Ayşe hanım, eşi mutlu olsun diye bağrına taş bastığını ve seve seve bebeğe bakmaya hazır olduğunu söyledi. 1 aydır bebeği almak için bu kadına ve bebeğe ulaşamayan yaşlı çift, soluğu A TV'de yayınlanan Esra Erol'un programında aldı. Hiç çocuk sahibi olamayan çift, yaşananları gözyaşları içinde anlattı.


Gerçekler canlı yayında ortaya çıktı


Yıllardır Leyla isimli kadınla aynı numaradan görüştüğünü belirten Ömer Günay, ilk şoku numaranın Ayten D. isimli bir kadının üzerine kayıtlı olduğunu öğrenince yaşadı. Ömer Günay, Ayten D.'yi hayatında hiç görmediğini belirtti. Hat sahibi Ayten D. isimli kadın, yıllardır Malatya'da yaşadığını ve evli olduğunu belirterek, olayla bir ilgisi olmadığını söyledi. Bu numaranın yaklaşık 9 yıldır yönlendirme usulüyle kullanıldığı tespit edildi. Hattı yönlendirmeyle kullanan kişinin 57 yaşında 3 çocuk annesi evli bir kadın Latife Öcal olduğu tespit edildi.


Programa bağlanan bir çok kişi, kendisini Afyonkarahisar'dan tanıdıklarını, yıllarca kendilerini ve yakınlarını evlilik vaadiyle dolandıran Latife Öcal tarafından mağdur edildiklerini dile getirdi. - İSTANBUL

Esra Erol, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
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