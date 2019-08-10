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Afyon'da orman yangını

1 saat önce

Afyon'un Bolvadin ilçesinde orman yangını çıktı.

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Afyon'un Bolvadin ilçesinde orman yangını çıktı.

İlçenin Yassıören köyü Deliklitaş mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile genişlemeye başladı. Saat 16.00 sıralarında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler, Afyon, Dinar'dan itfaiye araçları ve Başmakçı Belediyesi ekipleri müdahale ediyor. - AFYONKARAHİSAR
Yassıören, Bolvadin, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:04 Kaynak: İHA
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