Afyon'da orman yangını
1 saat önce
Afyon'un Bolvadin ilçesinde orman yangını çıktı.
Afyon Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:04 Kaynak: İHA
'un Bolvadin
ilçesinde orman yangını çıktı.
İlçenin Yassıören
köyü Deliklitaş mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile genişlemeye başladı. Saat 16.00 sıralarında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler, Afyon, Dinar
'dan itfaiye araçları ve Başmakçı
Belediyesi ekipleri müdahale ediyor. - AFYONKARAHİSAR
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