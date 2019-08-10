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Afyon'da orman yangını

1 saat önce

Afyon'da orman yangınıAFYONKARAHİSAR - Afyon'un Başmakçı ilçesinde orman yağını çıktı.

Afyon'da orman yangını
AFYONKARAHİSAR - Afyon'un Başmakçı ilçesinde orman yağını çıktı.
İlçenin Yassıören köyü Deliklitaş mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile genişlemeye başladı. Saat 16.00 sıralarında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler, Afyon, Dinar'dan itfaiye araçları ve Başmakçı Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.
Yassıören, Başmakçı, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:49 Kaynak: İHA
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