AFYON'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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AFYON'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

28.09.2022 10:41

Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Işıklar beldesindeki Işıklar Ormanı Neneler Çeşmesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarında 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan, çok sayıda itfaiye araçları ve arazözle de karadan çalışma yapıldı. Yangın 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 3 dönüm orman zarar gördü.

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Kaynak: DHA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYON'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFYON'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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