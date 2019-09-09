Afyon'da zafer Herlings'in

DÜNYA Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yapılan yarışlarla son buldu.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ikincisi düzenlenen şampiyonada MXGP kategorisinde Red Bull KTM takımından Jeffrey Herlings zafere ulaştı.



Başarılı pilot geçen sene de Ayfon'da damalı bayrağın altından ilk sırada geçmeyi başaran Herlings'i takım arkadaşı Glenn Coldenhoff takip etti. Gençler (MX2) kategorisinde ise Red Bull KTM'den İspanyol Jorge Prado birinciliği göğüsledi. Onu takım arkadaşı Tom Vialle ve Roan Van de Moosdijk takip etti. MXGP'de dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.