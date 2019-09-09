Son Dakika Haberleri: Afyon'da zafer Herlings'in
Son Dakika Spor Haber

Afyon'da zafer Herlings'in

24 dakika önce

DÜNYA Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yapılan yarışlarla son buldu.

Afyon'da zafer Herlings'in, System.String[]

DÜNYA Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yapılan yarışlarla son buldu.


Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ikincisi düzenlenen şampiyonada MXGP kategorisinde Red Bull KTM takımından Jeffrey Herlings zafere ulaştı.


Başarılı pilot geçen sene de Ayfon'da damalı bayrağın altından ilk sırada geçmeyi başaran Herlings'i takım arkadaşı Glenn Coldenhoff takip etti. Gençler (MX2) kategorisinde ise Red Bull KTM'den İspanyol Jorge Prado birinciliği göğüsledi. Onu takım arkadaşı Tom Vialle ve Roan Van de Moosdijk takip etti. MXGP'de dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.

Red Bull, Afyon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa 2'ncisi oldu
Barcelona'da Türkiye'yi temsil eden minik futbolcu hayatını kaybetti İdmanda sakatlanan Eljif Elmas, apar topar hastaneye kaldırıldı! Fenerbahçe'nin Romanya-İspanya maçında takip ettiği isim: George Puscas

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 01:49:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyon'da zafer Herlings'in
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]