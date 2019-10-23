Afyon'dan Afrika'ya

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, Afyonkarahisarlı hayırseverlerin desteğiyle "Bir Damla Hayat Su Kuyusu Projesi" kapsamında Nijer, Zimbabve ve Togo'da 5 solar enerji donanımlı su kuyusu yaptırıldı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve TDV öncülüğünde toplanan bağışlarla Nijer, Zimbabve ve Togo'da toplam maliyeti 850 bin lirayı bulan 5 su kuyusu inşa edildi.

Kuyular, Türkiye'den giden TDV yetkilileri ile yerel otoriteler ve bölge halkının hazır bulunduğu törenle hizmete açıldı.

Nijer'in başkenti Niamey'e 200 kilometre uzaklıktaki Maurey bölgesindeki su kuyusunun açılışına katılan Afyonkarahisar Müftüsü ve TDV Afyonkarahisar Şube Başkanı Şükrü Kabukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkının elle açtıkları kuyulardaki sağlıksız sularla su ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Kırsal bölgelerde su ve elektrik sıkıntısı

" Afrika'da hayat özellikle çocuklar ve kadınlar için çok zor. Kırsal bölgelerde ise su ve elektrik yok. Yoksulluk burada çok farklı hissediliyor." diyen Kabukçu, su ihtiyacını temin etme görevinin ise kadın ve çocuklarda olduğunu belirtti.

Kabukçu, Nijer'de sadece 3 ay yağmur yağdığını, sonrasındaki 9 ay ise neredeyse hiç yağış olmadığını hatırlattı.

Çocuk ve kadınların günde 5 kilometreye yol yürüyüp, geceden itibaren su sırasına girdiklerini ve su doldurdukları kapları başlarının üstünde eve kadar getirdiklerini anlatan Kabukçu, "Açılışını yaptığımız bu su istasyonu vasıtasıyla insanlar artık evlerine çok yakın bir mesafeden çeşmeden su alabilecek. Böylece kazandıkları vakti ailelerine ve çocuklarına ayırabilecekler. Çocuklar da eğitimlerine rahatça devam edebilecek." ifadelerini kullandı.

Müftü Kabukçu, TDV'nin açtığı su istasyonu vasıtası ile bölge halkının 12 ay temiz, içilebilir suya kesintisiz kavuşacaklarını kaydederek, böyle bir hayra vesile oldukları için Afyonkarahisar halkına teşekkür etti.

5 bin kişiye su hizmeti

TDV Hayır Hizmetleri Uzmanı Selman Aktaş da proje kapsamında Nijer'in farklı bölgelerinde şu ana kadar 40 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldığını aktardı.

Aktaş, son açılan Dar Salam köyündeki kuyunun ise 90 metre derinlikte olduğunu, 8 güneş enerjisi paneli ve 10 tonluk su deposu ile 5 bin kişiye kesintisiz hizmet vereceğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Afrika'nın en fakir ülkesi olan Nijer, kuraklık ve kıtlığın yol açtığı açlık kriziyle mücadele ediyor.