Son Dakika Haberleri: Afyon düğün konvoyunda kaza 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Afyon düğün konvoyunda kaza 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Afyon düğün konvoyunda kaza 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralıAFYONKARAHİSAR'da düğün konvoyunda kontrolden çıkan ve karşı şeride geçen kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Mehmet Çelik (24) yaşamını yitirirken, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da düğün konvoyunda kontrolden çıkan ve karşı şeride geçen kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Mehmet Çelik (24) yaşamını yitirirken, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya karayolunun 20. kilometresindeki Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Rıfat Çelik (23) yönetimindeki 03 ABC 296 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü Rıfat Çelik ile araçta bulunan Mehmet, Mevlüt (21) ve Samet Çelik (20) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Afyonkarahisar'daki hastanelere götürürken, jandarma ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Çelik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kamyonettekilerin, konvoyla Işıklar beldesine gelin almaya gittikleri, dönüş yolunda da kazanın meydana geldiği kaydedildi.

Afyon düğün konvoyunda kaza 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet Çelik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:35 Kaynak: DHA
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