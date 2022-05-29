Afyon Eğitim Vakfı 34. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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Afyon Eğitim Vakfı 34. Olağan Genel Kurulu yapıldı

29.05.2022 12:31
Afyon Eğitim Vakfı 34. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Afyon Eğitim Vakfı Başkanı Hüsnü Serteser, yapılan 34. olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Afyon Eğitim Vakfı Başkanı Hüsnü Serteser, yapılan 34. olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meclis salonundaki genel kurula, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mehmet Karakaş, il protokolü ve genel kurul delegeleri katıldı.

Vali Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'da eğitime her zaman destek olmaya çalışacağız. Bugünden itibaren Afyon Eğitim Vakfı'nın vizyon ve misyonu doğrultusunda çalışacağımı belirtmek istiyorum." dedi.

Divana mevcut başkan Serteser'in tek liste sunulduğu yönetim kurulu oy birliğiyle kabul edildi.

Yapılan genel kurulun ardından il protokolü, fotoğraf sanatçıları Şenol Zümrüt ile Hakan Yılmaz'ın fotoğraf sergisini inceledi.

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Kaynak: AA

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