Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker'den ziyaretler - Son Dakika

Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Diker, Afyon Eğitim Vakfı Tabii Üyeleri olan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamlarında ziyaret etti.

İlk olarak Vali Tutulmaz'ı ziyaret eden Diker, Vali Tutulmaz'ın Afyon Eğitim Vakfı'nın her zaman yanında olduğunu belirterek teşekkür plaketi takdim etti. Vali Tutulmaz da Vakıf'ın başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret eden Diker, Vakfı'na önemli katkılar sağladığını belirterek, teşekkür plaketi takdim etti.

Zeybek de Afyonkarahisarlı gençlerimizin eğitimine destek için çalışan Afyon Eğitim Vakfına destek vermekten mutluluk duyduklarını, bundan sonra da desteklerinin artarak devam edeceğini aktardı.