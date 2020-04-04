AFYON EMEKLİ GURBETÇİDEN DAYANIŞMA İÇİN 1000 EURO - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFYON EMEKLİ GURBETÇİDEN DAYANIŞMA İÇİN 1000 EURO - Son Dakika

AFYON EMEKLİ GURBETÇİDEN DAYANIŞMA İÇİN 1000 EURO

15 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe Köyü'nde oturan Ali (72) ve Rabia (76) Özkan çifti, Ali Özkan'ın Fransa'dan aldığı 1 aylık emekli maaşı tutarı 1000 Euro'yu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe Köyü'nde oturan Ali (72) ve Rabia (76) Özkan çifti, Ali Özkan'ın Fransa'dan aldığı 1 aylık emekli maaşı tutarı 1000 Euro'yu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe Köyü'nde oturan Ali ve Rabia Özkan çifti, Fransa'da inşaatta işçi olarak çalışan Ali Özkan'ın emekli olmasıyla birlikte yaklaşık 4 yıl önce memleketlerine döndü. 2 çocuğu ve 16 torunu yurt dışında olan Özkan çifti, koronavirüs nedeniyle kendilerini Baştepe Köyü'ndeki evlerinde izole etmeye başladı. Dışarı çıkmayan, ihtiyaçlarını karşılamak için Köy Muhtarı İsa Ayyıldız'dan ricacı olan Özkan çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına katkı sağlamak istedi. Çift, Ali Özkan'ın Fransa'dan aldığı bir aylık emekli maaşı tutarı 1000 Euro'yu, tutanak karşılığında Baştepe Köyü Muhtarı İsa Ayyıldız'a teslim etti. Muhtar Ayyıldız, kampanya için açılan hesaba parayı yatırdı, dekontunu da Ali Özkan'a teslim etti.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN DAVETİ ÜZERİNE YARDIM YAPMAK İSTİYORUZ'

Ali Özkan, Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine yardım yapmaya karar verdiklerini belirterek, "72 yaşında olduğum için dışarı çıkamıyorum. Köyümüzün muhtarı ve gençleri ihtiyaçlarımızı görüyor. Cumhurbaşkanımızın kampanyasına katılmak için dışarı çıkamadığım için muhtarımızı çağırdım. Yapacağım yardımı, muhtarıma teslim ettim. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, dışarı çıkmasınlar. Kendilerini izole etsinler. Hem devletimiz hem de milletimiz bu zorluklara katlansın ve bu hastalığı hep birlikte yenelim" diye konuştu.

'DEVLETSİZ OLMAZ'

Rabia Özkan ise "Bu hastalık yüzünden dışarı çıkamıyoruz. Az çok taşın altına elimizi koyalım istedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü duyunca biz de ayaklandık. Bizim gibi yaşlılarda otursun evde. Gençlerin başına bela olmasın. Devletin başına bela olmasın. Evsiz olur, evlatsız olur ama devletsiz olmaz. Allah başımızı bozmasın. Devletimiz olmazsa olmaz. Devleti olmayanların halini görüyoruz. Perişan. Bizler de onların durumuna düşmeyelim sabredelim" dedi.

Baştepe Köy Muhtarı İsa Ayyıldız, "Köyümüz sakinlerinden Ali Özkan yaşı nedeniyle dışarı çıkamadığı için beni arayarak Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya katılmak istediğini söyledi ve benden yardım talebinde bulundu. Bundan dolayı Ali Özkan ve eşi Rabia Özkan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

AFYON EMEKLİ GURBETÇİDEN DAYANIŞMA İÇİN 1000 EURO

Ali Özkan, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:28 Kaynak: DHA

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