Afyon Emniyeti'nden huzurevine duygulandıran operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyon Emniyeti'nden huzurevine duygulandıran operasyon - Son Dakika

Afyon Emniyeti'nden huzurevine duygulandıran operasyon

6 saat önce

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzur ve güvenliğini sağlanmanın yanı sıra halkla olan iletişimin güçlendirilmesi için çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Afyon Emniyeti'nden huzurevine duygulandıran operasyon, System.String[]

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzur ve güvenliğini sağlanmanın yanı sıra halkla olan iletişimin güçlendirilmesi için çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.


Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında halkın gönlünde taht kuran Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü personeli sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli, Afyonkarahisar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarete İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Mercan, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Halil İbrahim Küpeli, Özel Harekat Şube Müdürü Ertan Yakanoğlu, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli katıldı.


Afyonkarahisar Huzurevi Müdürü Cağrullah Köktürk ve huzurevi personeli tarafından karşılanan Emniyet Müdürlüğü personeli yaşlıların dinlenme salonuna çıktı. Karşılarında Özel Harekat ve Çevik Kuvvet personelini gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen huzurevi sakinleri, duygusal anlar yaşadı.


Huzurevi sakinlerinin yanlarına oturan polis memurları amca ve teyzelerine tek tek çiçek hediye ederek doyasıya sohbet etti.


Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirten huzurevi sakinleri, "Çok mutlu olduk. Biz polislerimiz için her gün dua ediyoruz. Bizi ziyaret ederek çok mutlu ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" diyerek teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yedek anahtarla kapıyı açan ev sahibi korkunç manzarayla karşılaştı! Çuvalın içine konmuş ve çürümüş ceset bulundu
Minibüsten 3 ton kaçak akaryakıt çıktı, polis ekipleri şaşkına döndü İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
16:16 İHH'den Suriye'nin kuzeyine gelen aileler için gıda paketi hazırlığı - Son Dakika
16:14 Kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
16:13 En iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin pişirdi - Son Dakika
16:12 Büyükelçi Al-Zawawi, Hatay'da Suriyelilere yardım dağıttı - Son Dakika
16:11 Yaklaşık 2 metrelik ölü orkinos sahile vurdu - Son Dakika
15:58 İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
14:27 Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 16:17:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyon Emniyeti'nden huzurevine duygulandıran operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]