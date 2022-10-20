Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı , belediyenin okullarda öğrencilere eğitim desteği hizmetleri kapsamında, lise düzeyinde eğitim gören 12. sınıf öğrencilerine, online deneme sınavı, konu anlatımı, test çözümü, canlı dersler gibi hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanması için online eğitim destek seti dağıttı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyon gündem haberi... Dinar'da üniversite sınavına girecek öğrencilere eğitim seti dağıtıldı - Son Dakika

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