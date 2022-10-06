Kaymakam Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Hasan Sökmen katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda ilçenin huzurunu bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıda asayiş ile birlikte trafik güvenliğinin de sağlanması noktasında alınacak tedbirler masaya yatırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Taner BOLAT, Karahisar, Jandarma, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Afyon haber... Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı - Son Dakika

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