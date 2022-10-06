Afyon haber... Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı - Son Dakika
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Afyon haber... Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı

06.10.2022 13:00
Afyon haber... Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı

Gelen Afyon haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde güvenlik koordinasyon toplantısı Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde güvenlik koordinasyon toplantısı Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakam Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Hasan Sökmen katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda ilçenin huzurunu bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıda asayiş ile birlikte trafik güvenliğinin de sağlanması noktasında alınacak tedbirler masaya yatırıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Taner BOLAT, Karahisar, Jandarma, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyon haber... Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyon haber... Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı - Son Dakika
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