AFYON Hasadını yaptığı 7 bin yıllık buğday tohumunu, 61 ile dağıtarak çoğaltmak istiyor - Son Dakika

AFYON Hasadını yaptığı 7 bin yıllık buğday tohumunu, 61 ile dağıtarak çoğaltmak istiyor

Hasadını yaptığı 7 bin yıllık buğday tohumunu, 61 ile dağıtarak çoğaltmak istiyorAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarımla uğraşan Hıdır Güneş (46), babasından kalan ve 7 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu iddia ettiği 6 bin metrekarelik tarlasına ektiği siyez buğdayının hasadını yaptı.

Hasadını yaptığı 7 bin yıllık buğday tohumunu, 61 ile dağıtarak çoğaltmak istiyor

Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarımla uğraşan Hıdır Güneş (46), babasından kalan ve 7 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu iddia ettiği 6 bin metrekarelik tarlasına ektiği siyez buğdayının hasadını yaptı. Çoğaltmak istediği buğday basına yansıyınca 61 ilden talep geldiğini söyleyen Hıdır Güneş, elinden geldiğince temin edeceğini aktardı.

Sandıklı'da tarımla uğraşan Hıdır Güneş, ağabeyinin eşinin babasına verdiği, babasının da ona verdiği 7 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu iddia ettiği buğday tohumunu çoğaltmak için çalışıyor. Önce bir avuç tohum ekerek 45 kilo tohum elde eden Güneş, 45 kiloluk tohumu da 6 bin metrekarelik tarlasına çocuklarının yardımıyla ekti. Filizlenerek büyüyüp başak veren buğdaylar, şaşkına çeviriyor. Bir başakta 100'ün üzerinde buğday yer alıyor. Su ve gübre istemeden yetişen ve boyu 2 metreye yaklaşan buğdayın hasadı yapıldı. Çoğaltmak istediği buğday basına yansıyınca 61 ilden talep geldiğini söyleyen Hıdır Güneş, elinden geldiğince temin edeceğini aktardı. Güneş, Biçerci arkadaşımız geldi, biçerini temizledi. Hasadımızı yapıyoruz. İnşallah buğdayımızın bolluk ve bereketinin memleketimize faydası olacağı inancındayım. Rabbim beni utandırmasın inşallah. Buğdayımıza baya talep oldu. Şu anda 61 ille iletişim kurduk. İnsanlar buraya gelmek istiyor. Hasadımızı yapalım. Hepsini çağıracağım. Hepsine de 3'er kilo vermeyi planlıyoruz. Güzel kardeşlerimizi 2 ya da 3 gün içersinde çağıracağız. İllerinde çoğaltmaları için buğdaylarımızdan vereceğiz. Her köyde, her kasabada, her ilçede ve her ilde çoğalsın istiyorum diye konuştu.

Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYON Hasadını yaptığı 7 bin yıllık buğday tohumunu, 61 ile dağıtarak çoğaltmak istiyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 19:33 Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
22:34
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi
19:33
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 23:04:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFYON Hasadını yaptığı 7 bin yıllık buğday tohumunu, 61 ile dağıtarak çoğaltmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]