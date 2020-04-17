"Afyon İçin Vefa Vakti" kampanyası yoğun ilgi gördü

Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla düzenlenen "Afyon İçin Vefa Vakti" kampanyasında toplanan 10 binin üzerindeki gıda paketi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Afyonkarahisar Ticaret Borsası (ATB), Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB), MÜSİAD, AFSİAD, TÜMSİAD, Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın iş birliğinde düzenlenen "Afyon İçin Vefa Vakti" kampanyası büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kampanyaya gösterilen duyarlılıktan dolayı tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Düzenlenen bu kampanyada hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturduklarını belirten Zeybek, şöyle devam etti:

"ATSO Başkanı Hüsnü Serteser ile kampanyayı istişare ettik. İşadamlarımıza duyuru yaptık. Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, MÜSİAD, AFSİAD, TÜMSİAD, Esnaf ve Sanatlarlar Odalar Birliğimiz ve hayırseverlerimizle birlikte 10 bin gıda paketi hedeflemiştik. Hayırseverlerimiz çok duyarlı oldu. 7'den 77'ye herkes yardım etmek için gayret sarf etti. Hedefimizi aştığımızı ifade edebilirim."

Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahiplerine yardım paketlerinin ulaşacağını aktaran Zeybek, önümüzdeki hafta Ramazan-ı Şerif'in başladığını kaydetti.

Zeybek, "Ramazan ayından önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara bize emanet edilen bu gıda yardımlarını ulaştıralım diyerek yola çıktık. Yardım kolileri, görevlilerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine gidilerek teslim edilecek. Emeği geçen herkese ve yardım eden hayır sahiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.