Afyon İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı'nın hedefi "Şampiyonlar Ligi" - AFYONKARAHİSAR

Türk milli takımlarında uzun süre masörlük yapan Cemalettin Karabıyık'ın kurduğu Afyon İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı, iki yıldır üst üste kazandığı başarılarla kısa sürede 2. Lige yükselerek adından söz ettirdi.

Masörlük yaptığı sporcusu Burcu Özkara'nın "Ben futbol oynamayı çok seviyorum. Afyonkarahisar'da bir kadın futbol takımı yok. Keşke burada da bir takım olsa, ben de oynardım" sözlerinden etkilenen Karabıyık, daha sonra Afyon İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü'nü kurdu.

Karabıyık, AA muhabirine, takımı kurduktan sonra kentte futbola gönül veren kızlardan seçmeler yaparak takımı oluşturduklarını söyledi.

Yaklaşık 9 ay gibi bir zaman diliminde beraber çalıştıktan sonra Yıldızlar Ligi'nde şampiyon olarak 3. Lig'e çıktıklarını anlatan Karabıyık, geçen yıl da yaptıkları transferle ve zor bir sezonun ardından üçüncü olarak 2. Lige yükseldiklerini bildirdi.

Karabıyık, Afyonkarahisar Valiliği ile Belediyenin kendilerini çok desteklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse, seneye 1. Lige yükselip, ertesi sezon da Şampiyonlar Ligi'ne adımızı yazdıracağımıza inanıyoruz. Benim, teknik ekibimin ve oyuncularımın hayali sadece Şampiyonlar Ligi. İnşallah, Afyonkarahisar tarihinde bunu ilk biz başaracağız. Kadın futbol takımını burada ilk biz kurduk. Şu anda başarılarla yolumuza devam ediyoruz."

Karabıyık, Afyonkarahisar'da kadın futboluna ilginin her geçen yıl arttığını ve altyapılarıyla birlikte 60 oyuncularının olduğunu aktardı.

-"Erkekleri şaşırtmaya devam edeceğiz"

Takım oyuncusu Burcu Özkara da futbolun sadece erkek sporu olmadığını, bunu kızların da yapabileceğini elde ettikleri başarılarla göstermeye devam ettiklerini söyledi.

İnsanların, takımın başarılarına çok şaşırdığını ve takdir ettiğini anlatan Özkara, "Bizim için 'şutu nasıl atar, pası nasıl atar' diye gülüyor, dalga geçiriyorlar ama biz sahada oynadığımız maçlarla ve sahadaki futbolumuzla erkekleri şaşırtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Fatma Kıvrak da "İki sezonda elde ettiğimiz başarılarla bu yıl 2. Lig'deyiz. Seneye de inşallah 1. Lig'de olacağız. Oradan da ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Yeni transfer ve takımın kalecisi Nagihan Bulut da geçen sezon 1. Lig'de oynadığını, bu yıl da şampiyonluk hedefiyle Afyon İdmanyurdu'na geldiğini kaydetti.

Kadın futbol kulüplerinin Türkiye'nin her şehrinde kurulması gerektiğine dikkati çeken Bulut, bütün spor branşlarında kadınların yerinin olmasını ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.