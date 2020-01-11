Afyon kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyon kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

Afyon kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a yükseldi

6 saat önce

Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a yükseldi AFYONKARAHİSAR'da, bir ilkokulun bahçesinde kar topu oynarken su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan öğrencilerin sayısı 9'a yükseldi.

Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a yükseldi

AFYONKARAHİSAR'da, bir ilkokulun bahçesinde kar topu oynarken su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan öğrencilerin sayısı 9'a yükseldi. Tenlerinde siyah yanıklar oluşan öğrencilerin tedavisi sürüyor.

Afyonkarahisar merkez Dumlupınar Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Ortaokulu'nun ortak kullandığı bahçede, dün öğleden sonra kar topu oynayan öğrencilerden 7'si, su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerinde siyah yanıklar oluştu. Acıyla bağırarak okula giren öğrenciler, durumu öğretmenlere anlattı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine, okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Gece saatlerinde ise 2 öğrenci daha benzer şikayetlerle hastaneye başvurdu. Öğrencilerden 8'inin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, diğerinin ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

AFAD İL MÜDÜRÜ BULDAN'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile polis ekipleri bahçedeki su ve kardan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"10.01.2020 tarih ve saat 21.13 itibariyle alınan ihbarda; Afyonkarahisar Merkez Atatürk İlkokulu öğrencilerinden birkaçının vücudunda oluşan tahrişler nedeniyle hastaneye başvurması üzerine, Müdürlüğümüzden okulda ölçüm için KBRN ekibi talep edilmiştir. Talep üzerine aynı bahçeyi kullanan Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Karahisari Ortaokulu bina içinde ve bahçesinde; GDA2, NEB223, RAİD-M100 ve Polimaster pm1401 K-3 cihazlarıyla yapılan ölçümde herhangi bir kimyasal ya da radyolojik bulguya rastlanılmamıştır. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi acil serviste bulunan 1 öğrenci ve AFSÜ'de bulunan 2 öğrenci üzerinde yapılan ölçümlerde de herhangi bir kimyasal ya da radyolojik bulguya rastlanılmamıştır."

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Belediyesi ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, dün öğleden sonra kent merkezinde bir okulun bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin bazılarının vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtildi. Belediye ekiplerinin 8 Ocak'ta okulun bahçesinde kar temizleme çalışması yaptığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerin vücutlarından oluşan yanıkların okul bahçesinde belediye tarafından yapılan kar temizleme çalışması sonucu gerçekleştiği iddia edilmektedir. Olayın gerçekleştiği okul bahçesinde en son kar temizleme çalışması 8 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde yapılmış olup, bu çalışma kapsamında kepçeyle küreme yapılmış, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere okul idaresinin bilgisi dahilinde bir el arabası tuz hizmetli personele teslim edilmiştir. Rutin olarak şehrimizde yapılan kar temizleme çalışmalarının ve bu çalışmalarda kullanılan tuz ve kumun halk sağlığı açısından problem teşkil etmediği belgelerle mevcuttur. Gerek görüldüğü taktirde belgeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin ilk yaptığı bilgilendirmeye göre, oluşan yanık vakaları kimyasal yanık kapsamına girmekte olup, belediyemizin çalışmaları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Konunun aydınlatılmasına yönelik çalışmalar AFAD ekipleri tarafından yürütülmektedir. Afyonkarahisar Belediyesi olarak konunun takipçisi olacağız. Çocuklarımız ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldı. Okuldaki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

Afyon kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a yükseldi

Devlet Hastanesi, Afyon, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
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