Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sırada yer aldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Mezun Başarı Atlas'ı programına göre Türkiye genelinde önemli başarı elde etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi YÖK Atlas programına göre Adalet Bakanlığı Adli Yargı Sınavı'nda en başarılı Hukuk Fakülteleri sıralamasında 64,595787 puanla 3. sırada yerini aldı. Adalet Bakanlığı Adli Yargı Sınavı'na göre en başarılı Hukuk Fakülteleri ise 1. Hacettepe Üniversitesi, 2. Ankara Üniversitesi, 3. Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak sıralandı.



AKÜ Veteriner Fakültesi Türkiye'de 1. sırada



Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veterinerlik (SAY) lisans programı mezunlarının KPSS-2: KPSS121 (Ortalaması) Sınavında fakülteler sıralamasında, 82,939105 puanla 1. sırada yer aldı. Veterinerlik (SAY) lisans programı mezunlarının KPSS-2: KPSS121 başarı sırasına göre en başarılı Veteriner Fakülteleri ise 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2. Aksaray Üniversitesi, 3. Harran Üniversitesi, 4- Ankara Üniversitesi oldu.



AKÜ GSF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Türkiye'de üçüncü sırada



Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ise EA lisans programı mezunlarının KPSS-1: Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında aldıkları puan ortalamasına bakıldığında, 3. sırada yerini aldı. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, KPSS-2 sıralamasında ise 22 üniversite arasında 7. sırada yer aldı. EA lisans programı mezunlarının KPSS-1: Genel Yetenek-Genel Kültür başarı sırasına göre en başarılı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programları ise 1. Kırıkkale Üniversitesi, 2. Hacettepe Üniversitesi, 3. Afyon Kocatepe Üniversitesi, 4. Bahçeşehir Üniversitesi oldu.



"Öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim öğretim"



AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş başarı sıralamalarına dair yaptığı açıklamada ise daha iyisi için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Karakaş, "Ülkemizin seçkin üniversiteleri arasında yerini alma yolunda hızla ilerleyen, etkileşimli, "öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim öğretim" anlayışını hayata geçirmek için gayret edeceğiz. Yöneticilerimizi, hocalarımızı, öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim. Tercih yapacak öğrencilerimizi hayalini kurduğu hedeflere ulaşmaları için Afyon Kocatepe Üniversitesine bekliyoruz" dedi.



"Öğrencilerin AKÜ'yü tercih etmeleri için her şey var"



AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş üniversite tercih aşamasında olan öğrencilerin üniversite tercihi yaparken hangi hususlara dikkat ettiğini anlatarak şunları kaydetti:



"Öğrenciler tercih yaparken; yerleşecekleri üniversiteyi ve bölümü, yaşayacakları şehri önemsiyorlar. Üniversiteyi ve bölümü tercih ederken akademik, fiziki altyapısına ve YKS puanları açısından sıralaması ile üniversite bölümünün çıktılarına bakıyorlar. Yani ne kadar istihdam edilmiş? Sınav kazanma oranları nedir? Bunların dışındaki değişkenlere de bakıyorlar ama esas olarak üniversite bağlamında bunlara bakıldığını görüyoruz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Afyon Kocatepe Üniversitesi önemli ölçüde fiziki altyapısını tamamlamış. Modern donanımlı derslikleri, laboratuvarı ve araştırma merkezleri ile öğrencilerin geldiklerinde hayal kırıklıklarına uğramayacakları bir üniversite haline geldi. Aynı şekilde bölüm ve programlarımızda ciddi bir şekilde akademisyen eksikliğimiz yok. Bazı bölümlerimizin oldukça güçlü olduğunu söyleyebilirim. İkinci aşama da ise şehrin önemli olduğunu söylemiştik. Afyonkarahisar yolların kavşağı, Anadolu'nun kilidi. Son 15 yıl içinde ciddi anlamda çıkış yapan, açılımlar yapan ve gelişen bir şehir. Öğrenci açısından güvenlik sorunu olmayan bir şehir. Barınma sorunu olmayan bir şehir. Dolayısıyla Afyonkarahisar ve Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrencilerin tercih etmeleri için her şey var. Biz yeni yönetim olarak da eğitim-öğretim anlayışımızı öğrenci merkezli ve kalite odaklı bir perspektifte şekillendirmeye çalışıyoruz. Rektör Yardımcılığı dönemimde bunun bütün altyapısını oluşturduk. Bundan sonra öğrencilerimize bütün iletişim kanallarını açarak etkileşimli eğitim-öğretim ortamında devam edeceğiz. Bunu daha da güçlendireceğiz. Çünkü biz öğrenciyi merkeze almadan yapılan bir eğitimin çok etkili olacağı kanaatinde değiliz. Öğrencilerimizi tercih aşamasında üniversitemize bekliyoruz. Hayal kırıklığına uğramayacaklar. Akademik ve fiziki altyapımızla, şehirle bütünleşmemiz açısından, yolların kavşağı olan Afyonkarahisar'da Afyon Kocatepe Üniversitesine öğrencilerimizi bekliyoruz." - AFYONKARAHİSAR

