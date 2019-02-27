Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Hocalı Katliamı Anıldı

Karabağ Savaşı sırasında Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından katledilen Azeriler, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde anıldı.

Karabağ Savaşı sırasında Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından katledilen Azeriler, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde anıldı.



Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen anma töreni, sahne sanatları salonunda gerçekleştirildi.



Katliamı anlatan bir klip ile başlayan anma programı, saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Hocalı katliamı ve yaşananlarla ilgili konuşan AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürsoy Şahin, katliamın planlı yapılan bir uygulama olduğunu belirterek asıl amacın Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasına Hristiyan bir duvar örmek olduğunu söyledi.



Şahin, 26 yıl önce yaşananları anlamak için Rusya'nın Kafkasya politikalarına iyi bakmak gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:



"Ermeniler, Rusya'nın Kafkas politikasında kullandığı bir maşa. Tam olarak bu şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Burada Hocalı'da sivilleri öldürerek burada bir göçe neden olmak ve Türkiye ile bir anlamda Türk Cumhuriyetleri arasında Hristiyan bir duvar örme çabasıdır. 1992'de şubat ayında yaşanan olay bir tesadüf değil, tamamen Rusya'nın desteği veya planı ile Ermenilerin uygulamaya soktukları bir hareket olmuştur."



Yaşanan katliamın anlatılmasının ardından, devlet konservatuvarı sanatçıları ve öğrenciler tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

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