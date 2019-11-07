Afyon Motor Sporları Merkezi'ne

Geçen ay Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın finaline ev sahipliği yapan Afyon Motor Sporları Merkezi, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Avrupa organizatörü tarafından 2019 yılı "en iyi pist" ödülüne layık görüldü.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, ödülü belediye makamında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teslim etti.

Akülke, burada yaptığı konuşmada, geçen ayki Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda, FIM ve organizatör tarafından "yılın en iyi pisti" seçildiklerini söyledi.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nin ne kadar önemli olduğunun, uluslararası alanda bir kez daha tescillendiğini kaydeden Akülke, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak amacımız Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ni sürekli gündemde tutmak, sürekli hareketli ve çalışır vaziyette 12 ay gündemde tutmak. Bu yolda da hızlı adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Akülke, ayrıca hafta sonu yapılacak Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışına herkesi davet etti.

Zeybek de "Afyonkarahisar'ı spor turizminin merkezi yapacağız dediğimizde bazıları inanmamıştı." dedi.

Son günlerde alınan ödüllerle bunun nereye geldiğini hep birlikte yaşayarak gördüklerini belirten Zeybek, şunları söyledi:

"Türkiye Motosiklet Federasyonuyla birlikte geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Dünya Motokros Şampiyonası'nın bu yıl ikincisini düzenledik. Onda da en iyi padok ödülünü almıştık. Güzel bir organizasyondu. Gerçekten Avrupa FIM'den katılan arkadaşların da ifade ettikleri nefis bir organizasyon. 'Bundan sonra herhalde motor sporuyla uğraşan yarışmacılara başka bir pisti, alanı kabul ettiremeyiz' diye beyanatları vardı. Bunda da haklı olduğumuzu en son gerçekleştirmiş olduğumuz Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda gösterdik, en iyi pist ödülünü alarak pistimizin kalitesini tescilletmiş olduk."