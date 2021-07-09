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AFYONKARAHİSAR - Afyon Motor Sporları Merkezi'ne "Moto Karavan Parkı" yapılacak - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Afyon Motor Sporları Merkezi'ne "Moto Karavan Parkı" yapılacak

09.07.2021 12:34

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) yapıldığı pist (Arşiv) Afyonkarahisar'daki MXGP yarışları (Arşiv) Padok alanındaki akrobasi yarışları (Arşiv) TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ile röportaj Afyon Motor Sporları Merkezi'ne "Moto Karavan Parkı" yapılacak TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar: "Yaklaşık...

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) yapıldığı pist (Arşiv)

Afyonkarahisar'daki MXGP yarışları (Arşiv)

Padok alanındaki akrobasi yarışları (Arşiv)

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ile röportaj Afyon Motor Sporları Merkezi'ne "Moto Karavan Parkı" yapılacak

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar:

"Yaklaşık 120 karavanın aynı anda park edebileceği ve 1000'in üzerinde insanın hizmet alabileceği şekilde, elektriğinden suyuna, beslenmeden sağlık hizmetlerine kadar rahatlıkla bulabileceği bir karavan park alanını burada tesis etme çabası içerisinde olacağız. Altyapımız ve ekonomik gücümüz de buna müsait"

"Özellikle de yurt içinden katılımcılara açık bir şekilde olacak. Daha sonra da yurt dışından akreditasyonla gelebilecekleri ve üyelik sistemiyle de yılın herhangi bir gününde, yazın da kışın da dört mevsim hizmet alabilecekleri bir sistemi burada geliştireceğiz"

AFYONKARAHİSAR - ARİF YAVUZ - Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye etabının (MXGP of TURKEY) yapıldığı Afyon Motor Sporları Merkezi'ne, "Moto Karavan Parkı"nın yapılacağını söyledi.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyon Motor Sporları Merkezi'nin çok farklı spor, ekonomi ve sağlık turizmi etkinlikleri için kullanılabilecek şekilde hazırlandığını söyledi.

Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığının da altyapı konusunda destek ve yönlendirmede bulunduğunu dile getiren Uçar, şöyle konuştu:

"Yeni projemiz ise Türkiye'de ve Avrupa'da en büyük karavan parkını burada tesis etmeye çalışmak. Yaklaşık 120 karavanın aynı anda park edebileceği ve 1000'in üzerinde insanın hizmet alabileceği şekilde, elektriğinden suyuna, beslenmeden sağlık hizmetlerine kadar rahatlıkla bulabileceği bir karavan park alanını burada tesis etme çabası içerisinde olacağız. Altyapımız ve ekonomik gücümüz de buna müsait."

Uçar, TMF'nin Dünya Motokros Şampiyonasını (MXGP) yaptığı Afyon Motor Sporları Merkezi'nin 2018 yılında "dünyanın en iyi altyapı ödülü"nü aldığını hatırlattı.

"Afyonkarahisar, Türkiye'nin birçok şehrine giden yolların kesiştiği noktada bulunuyor"

Tesisin altyapısının uygun olduğunu dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar, sadece termal tesisleriyle, gastronomisi ve coğrafi güzellikleriyle değil, spor turizmi ve ekonominin de can damarlarından biri olan turistlerin de buraya gelmesine vesile olacak bütün argümanları kullanıyor. Biz de bu argümanlara önemli bir proje eklemek istiyoruz. Çünkü lojistik olarak da buna imkanımız var. Destinasyon olarak da bakıldığında Afyonkarahisar, Türkiye'nin birçok şehrine giden yolların kesiştiği noktada bulunuyor. Yani, etrafımızda önemli bir potansiyelin bulunduğu bir şehirdeyiz. Baktığımızda 200-250 kilometre civarında erişim ve ulaşım var. Afyonkarahisar, özellikle de Ege, İç Anadolu ve Marmara Bölgemize giden birçok insanın ve taşıtın geçiş noktasında bulunuyor. Dolayısıyla da göz önünde bir yer. Her türlü sosyal ve sportif imkanların da bulunduğu bir il olan Afyonkarahisar'da 'Moto Karavan Parkı'nı yakında hayata geçireceğiz."

Uçar, projenin 3 ayrı fazda gerçekleştirileceğine dikkat çekerek, "Özellikle de yurt içinden katılımcılara açık bir şekilde olacak. Daha sonra da yurt dışından akreditasyonla gelebilecekleri ve üyelik sistemiyle de yılın herhangi bir gününde, yazın da kışın da dört mevsim hizmet alabilecekleri bir sistemi burada geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Uçar, TMF'nin Uluslararası Motosiklet Federasyonları Birliğine bağlı tescilli bir federasyon olduğunu vurguladı.

Organizasyonun motokros direktörlüğünün "kurallar" kitabının olduğunu anımsatan Uçar, şöyle konuştu:

"Bu kitap çerçevesinde kalmak kaydıyla, parkurda, sporcu ve teknik ekiplerin görmüş olduğu eksikleri tamamlamak veya inovatif bir şekilde daha farklı bir zenginlik katmak açısından ufak tefek değişiklikler yapılabiliyor ama temelde altyapı, rampalar, rampa uzunlukları tescilli bir parkur olduğumuz için bunlara dokunulmuyor. Özellikle sosyal alanların ve çevre bilincinin geliştirilmesi açısından yeşil alanların artırılması en önemli projemiz."

AFYONKARAHİSAR - Afyon Motor Sporları Merkezi'ne Moto Karavan Parkı yapılacak
AFYONKARAHİSAR - Afyon Motor Sporları Merkezi'ne Moto Karavan Parkı yapılacak
AFYONKARAHİSAR - Afyon Motor Sporları Merkezi'ne Moto Karavan Parkı yapılacak
AFYONKARAHİSAR - Afyon Motor Sporları Merkezi'ne Moto Karavan Parkı yapılacak
AFYONKARAHİSAR - Afyon Motor Sporları Merkezi'ne Moto Karavan Parkı yapılacak

Karahisar, Türkiye, Afyon, TMF, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor AFYONKARAHİSAR - Afyon Motor Sporları Merkezi'ne 'Moto Karavan Parkı' yapılacak - Son Dakika Spor


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