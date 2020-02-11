Afyon’nun Çin’e olan ihracatı yüzde 34 arttı

Geçen yılın Ocak ayında 75 ülke 3 Serbest Bölge'ye 29 milyon 121 bin dolar ihracat gerçekleştiren Afyonkarahisar, bu yılın Ocak ayında ise 80 ülke ve 1 Serbest Bölge'ye 28 milyon 819 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.