Afyon Otomobilin, Kaldırımdaki Yayaya ve Duraktakilere Çarpma Anı Kamerada

Otomobilin, kaldırımdaki yayaya ve duraktakilere çarpma anı kamerada
AFYONKARAHİSAR'da kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırımda yürüyen kadına, ardından da durakta bekleyen 2 kişiye çarparak yaraladığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis
olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Adnan Menderes
Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 03 BD 949 plakalı lüks otomobil sürücüsü iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımdaki ağaç ve belediyeye ait çöp kutularına çarptı. Sonrasında önce kaldırımda yürüyen Aynur Yardımcı'ya, ardından da durağa dalarak burada otobüs bekleyen Hanım Arslan ve İbrahim Taşpınar
'a çarptı.
Kazada Aynur Yardımcı, Hanım Arslan ve İbrahim Taşpınar yaralanırken, otomobilde tek başına olduğu belirtilen sürücü ise aracını bırakarak olay yerinden başka bir araçla kaçtı. Kazanın ardından 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de firar eden sürücüyü aramaya başladı. Yaralılar, Afyonkarahisar
'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki ağaç ve çöp kutularına çarparak ilerlediği yer aldı. Aracın geldiğini fark eden Aynur Yardımcı'nın koşarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada otomobilin kendisine çarptığı, ardından da durakta bekleyen 2 kişiye çarptığı görüntülere yansıdı. Kaza sonrası sağlık ekiplerinin müdahalesi de güvenlik kamerasında yer aldı.