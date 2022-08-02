Afyon'da hematoloji doktoru, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle istifa etti - Son Dakika
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Afyon'da hematoloji doktoru, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle istifa etti

02.08.2022 18:28
Afyon'da hematoloji doktoru, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle istifa etti

AFYON Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) ve kentte görevli tek hematoloji hekimi olan Doç. Dr. Mehmet Özen, bir hasta yakınının CİMER'e yazdığı şikayet dilekçesinde şiddet ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 'öldürülme endişesi taşıyorum' diyerek istifa etti.

AFYON Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) ve kentte görevli tek hematoloji hekimi olan Doç. Dr. Mehmet Özen, bir hasta yakınının CİMER'e yazdığı şikayet dilekçesinde şiddet ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 'öldürülme endişesi taşıyorum' diyerek istifa etti. AFSÜ'den yapılan açıklamada, "Her türlü ikna çabaları ve güvenlik önlemi çalışmalarına rağmen Doç. Dr. Mehmet Özen, tekrar özel sektöre dönmek üzere istifa dilekçesini vererek ilimizden ayrılmıştır" denildi.

AFSÜ'de ve Afyonkarahisar'da görevli tek hematoloji hekimi olan Doç. Dr. Mehmet Özen, bir hasta yakınının randevu alamadığı gerekçesiyle CİMER'e yazdığı dilekçede bölümdeki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve tehdit içeren ifadeler kullandığını gerekçe göstererek, istifa etti. Doç. Dr. Mehmet Özen'in istifasının ardından AFSÜ'den yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Özen'in 4 ay önce ailevi gerekçelerden dolayı istifa ettiğini ancak daha sonra ikna edilerek göreve devam etmesinin sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Doç. Dr. Mehmet Özen, göreve başladıktan sonra hastane yönetimi ile görüşüp, öncelikli olarak acil ve uzun süredir bekleyen hastaların tedavisini sağlamak, hematoloji hastalarının özelliklerinden dolayı hastalara hakim olmak gibi nedenlerle bir süre MHRS üzerinden randevu verilmemesini, poliklinik telefon numarasından başvuran hastalara önceliğine göre kendisinin randevu vereceğini, acil hastaların azalmasından sonra MHRS üzerinden hasta kabulüne devam edeceğini belirtmiştir. Hekimimizin iyi niyetli bu talebi hastane yönetimi tarafından kabul edilmiş ve Özen hızlı bir şekilde hasta kabulüne başlamıştır. Göreve başladıktan sonra özverili bir şekilde çalışan, tüm gün hem poliklinik hastalarına hem klinikte yatan hastalara hem de diğer bölümlerden gelen konsültasyonlara cevap veren, 3- 4 aylık hizmet aksamasından dolayı aşırı derecede biriken hastaların mağduriyetini gidermeye gayret eden ve Devlet Hastanesi'ndeki hekimin de ayrılması nedeniyle ildeki tek erişkin hematoloji uzmanı olarak çalışan Özen, özel muayene sistemi açık olmasına rağmen bu süreçte de poliklinikteki hasta yoğunluğundan dolayı bir tane bile özel hasta muayenesi almamıştır" ifadelerine yer verildi.

'YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞARAK HASTALARI MUAYENE ETTİ'Bir hasta yakınının bölüme ulaşamadığını gerekçe gösterip CİMER'e şikayet dilekçesi yazdığının belirtildiği açıklamada, "20 Temmuz'da hasta yakını, gece saat 00: 33, 05: 14 ve saat 06: 18'de hastanenin belirtilen telefonlarını randevu için aradığını ancak bölüme ulaşamadığını CİMER'e iletmiş ve bu nedenle yine CİMER üzerinden bölümdeki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve tehdit içeren ifadeler kullanmıştır. CİMER'de yer alan bu ifadeler SABİM tarafından hekimimize ve hastane yönetimine 'sağlık çalışanına tehdit/şiddet' koduyla bildirildi. Özen, geldiğinden beri yoğun bir şekilde çalışarak hastaları muayene ettiğini, hasta yoğunluğundan dolayı geç vakitlere kadar hastanede kaldığını, daha önce çalıştığı hastanelerde hiçbir hastası ile sorun yaşamadığını ve tehdit almadığını, bu tehdit nedeniyle moralinin çok bozulduğunu, çalışmak istemediğini, yakın tarihlerde Konya'da bir hekimin bir hasta yakını tarafından öldürüldüğünü, kendisinin de başına böyle bir durumun gelebileceğinden endişe ettiğini belirtmiştir" denildi.'ÖZEL SEKTÖRE DÖNMEK ÜZERE İSTİFA DİLEKÇESİNİ VERDİ'Olayın ardından polis ve savcılığa başvurulduğunu kaydeden AFSÜ'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nden (SABİM) gelen uyarı nedeniyle kimliği belli olan kişi hakkında hem İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmiş hem de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Hekimimiz ile hem hastane yönetimi hem de bizzat rektörümüz görüşerek her türlü güvenlik önleminin alınacağı, kişi hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı, gerekirse bir süre izine çıkabileceği söylenmiş, ayrılması durumunda ilimizdeki diğer hastaların tekrar mağdur olacağı belirtildi. Ancak her türlü ikna çabaları ve güvenlik önlemi çalışmalarına rağmen Doç. Dr. Mehmet Özen tekrar özel sektöre dönmek üzere istifa dilekçesini vererek ilimizden ayrılmıştır. Tekraren ifade etmek istiyoruz ki maalesef ilimizin tek hematoloji hekimi olan Doç. Dr. Mehmet Özen, bir hasta, hasta yakınının açık olarak ve CİMER üzerinden resmi olarak yazmış olduğu tehdit, şiddet ifadeleri sonucu, can güvenliğinin olmadığı gerekçesi ile istifa etmiştir."


YORUMLAR
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Çevreci dalgıcı ağlatan manzara Çevreci dalgıcı ağlatan manzara
Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Mehmet Özen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyon'da hematoloji doktoru, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle istifa etti - Son Dakika

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